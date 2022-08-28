妻子和僅穿內褲男同房 醋夫告50萬卻不成

嘉義吳姓人夫指控妻子到友人家連住2天，和僅穿內褲的簡姓男子共處一室，簡的女友見狀發生拉扯，簡卻袒護著吳妻，讓吳深感覺被侵害配偶權，提告簡姓男子求償50萬元，簡辯稱「各自玩自己的手機」，嘉義地院認為，從只穿內褲的錄影畫面，難認定有侵害到配偶權，判免賠，仍可上訴。

吳姓人夫提告主張，2019年1月17日結婚，育有1名子女，夫妻今年4月離婚前，妻子卻到朋友家和簡姓男子發生不苟行為，簡的女友發現後錄影，可見簡僅穿內褲，而簡面對女友出手拉扯，還袒護著吳妻，事後簡姓男子還傳道歉訊息。

吳姓人夫認為，妻子進入簡姓男子房間，簡僅穿內褲，簡沒查證女方是否已婚，就讓她進入房間共處一室，至少也有過失，已侵害配偶身分的人格法益，請求簡姓男子賠償50萬元。

簡姓男子辯稱，和吳妻只喝過2、3次酒，案發時吳妻已住他租屋處兩天，後來吳妻進他房間時在講電話，他們在同一個房間裡，但各自玩自己的手機，且當天沒出門，依在家的習慣僅穿內褲。