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大夜班店員印36張繳費單只繳2張 獲64萬元點數詐欺起訴
桃園市一名謝姓男子任職桃園市觀音區超商大夜班，心生貪念，以店內機台印出36張繳費單後，只繳兩張，以此詐得高達64萬餘元點數，當天一早就被店長抓包；檢方依詐欺罪嫌起訴。
檢警調查，22歲謝男任職觀音區中正路一家超商店員，去年10月18日凌晨0時35分，至同天清晨5時14分間，在店內操作機台並列印出36張遊戲點數繳費單，其中2張是5000元、其餘均是每張2萬元。
據調查，謝男以收銀機掃描完全部繳費單後，只繳了其中2張共4萬元，再擅自在收銀機輸入不實指令，假冒已經代收款項，未將應收金額放入收銀機或保險庫，共詐得價值64萬5000元點數；當天早上店長結算發現營收短少，趕緊報警。
警方通知謝男到案，他坦承有印繳費單，但沒繳費，桃園地檢署認為他涉犯刑法「非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪」，偵結依法起訴。
另業務侵占部分，檢方認為，由於謝跟一般消費者一樣持條碼結帳，對於超商墊付平台款項沒有持有關係，且與起訴詐欺罪行同一事實，不另為不起訴處分。
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