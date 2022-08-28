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船員沒穿救生衣落海溺斃 船長、船東得賠家屬229萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓船員出海捕魚時，在台南市安平外海落水，被救到時已無呼吸心跳，溺水窒息死亡，王姓船長及船東未督促林男穿著救生衣，被檢方認定有過失，依過失致死罪起訴。林的妻子、兒女不滿，也對兩人提告求償716萬餘元，高雄高分院審理後，認為未穿救生衣，林男也要負4成責任，判王姓船長、船東共賠償林家屬229萬2000元。

判決指出，林男出海的漁船，為王姓船長母親持有，去年3月9日晚間，林男與王姓船長、王姓船員等人出海捕魚，行經安平外海時，因海象不佳，林男不慎落海，沒穿救生衣的林男在海中載浮載沉，王男見狀與船員丟擲救生圈救人，但未順利救到林男，等到林被救上岸時，已因溺水窒息死亡。

台南地檢署調查後，認為王姓船長及母親（即船東）並未訓練林男應穿救生衣工作，當時落海時，也未督促林男穿著救生衣，導致林落海溺水死亡，依過失致死罪起訴（案件仍在審理中）。

痛失至親的林男妻子、兒女認為船長、船東有疏失，對兩人提告，求償包含喪葬費、遺屬津貼、精神慰撫金等合計716萬9400元。

但面對天價求償金，王姓船長與母親則反駁船員與他們是「合夥契約」，並不是雇主。王還辯稱漁船雖然是他母親所有，但他並不是船長，不應該要求他賠償，兩人甚至質疑林男可能出海後輕生落海，才會喪命。

高雄地方法院審理時，法官根據王姓船員於偵查中的證詞，發現船上工作都由王姓船長決定，不論船上有無船長編制，但王男在船上仍有「船長」地位。法官另調閱林男近5年就醫紀錄，發現林並未至精神科求診，也無輕生後的就醫紀錄，認為林應是出海捕魚過程中，不慎落海身亡。

法官認定，王姓船長、船東屬林男雇主，兩人在審理時，並未說明平日如何教育、督促林男工作時穿著救身衣，僅計較船上有依規定設置救生設備，但並未強制要求船員要穿救生衣，可見兩人並為落實職業安全衛生法相關規定，一審判兩人合計要賠償家屬446萬餘元。

王姓船長、船東不服上訴，高雄高分院合議庭審理時，考量林有多年捕魚經驗，面對惡劣海象，仍未穿著救生衣在船上作業，自己也須負擔4成過失，改判船長、船東應賠償林男家屬229萬2000元。

林姓船員沒穿救生衣落海，家屬對船長、船東求償700多萬，最後獲賠229萬餘元。救生衣示意圖。本報資料照片
林姓船員沒穿救生衣落海，家屬對船長、船東求償700多萬，最後獲賠229萬餘元。救生衣示意圖。本報資料照片

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