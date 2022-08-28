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同公司染2女下屬被舉報 科技經理出軌2人妻賠130萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園一家科技公司劉姓經理在職時出軌已婚郭姓女下屬，維持不倫戀近2年後喊卡，轉而與同部門王姓女下屬約會，遭郭女憤提性騷擾申訴，事後郭、王丈夫也分別提告求償；法院認為劉侵害配偶權，判賠50萬、80萬元。兩案均可上訴。

劉男原是某晶圓科技廠課經理，2019年1月前就開始與同公司郭女發生婚外情。郭女丈夫提告指出，劉男是妻子直屬主管，明知對方有配偶，卻長期且多意濫用職務發生性行為，侵害配偶權重大，求償240萬元。

劉男則當庭喊冤，聲稱與郭女並無發生性行為，僅為一般同事關係，未逾越一般朋友交往之分際。

郭女2021年11月向公司提出性騷擾申訴，控遭劉男要求發生性關係，但經公司訪談劉後決議不成立。訪談記錄提到，劉男自稱與郭女「性行為大部分發生在下班後」、「去MOTEL或在車上」，「2019年平均一至兩個月會去一次，2020年開始比較頻繁，大概兩周一次」等語。

郭女則在訪談中坦承，劉男2021年1月突然提出中斷關係，但同時又跟另一位同事王女「有點不同」，她發現他們時常中午一起消失，或突然延後課會，稱「以前我們也會用這個時間去Motel」，並出示過去與劉男提及性行為過程的親密對話，「沒有像他所說回歸家庭」。

法院判斷，郭女與劉男是前男女朋友，郭不滿劉提分手、與王女有較多接觸互動，才向公司申訴以為報復；而劉男在訪談紀錄簽名，雖然事後改稱對話紀錄是「玩笑話」，但他前後供述不一，認定他多次婚外情、性行為。

法院審酌，劉男2021年8月底離婚，同年12月27日自公司離職，目前待業，離職前月薪17萬元，判他賠償郭女丈夫50萬元精神撫慰金，另王女丈夫也提告，法院也判劉、王連帶賠償80萬元。可上訴。

桃猿某科技廠經理劉男在職時出軌兩已婚女同事，法院分別判他與其中一女賠50萬、80萬元。示意圖／ingimage
桃猿某科技廠經理劉男在職時出軌兩已婚女同事，法院分別判他與其中一女賠50萬、80萬元。示意圖／ingimage

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