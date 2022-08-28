影／關山拉力賽改裝車違規上路 警方與環保監理開單

台東縣關山鎮前晚起3天舉辦「拉力賽事活動」，賽事路段交通管制，警方會同監理、環保局聯合稽查，在台九線取締3件噪音、廢氣排放，2件改裝車不符規定，依法舉發，主辦單位表示，參賽車輛不能離開申請場地，違反者取消資格，警方也會依法取締。

華盟拉力賽車運動推廣協會理事長彭志忠，這已經是關山鎮第7年辦活動，本次共有170輛車參賽，主辦單位每分鐘放1輛車，所有車輛在競賽期間，只能在申請核准的東26號鄉道、電光產業道路、新埔農路和德高里農路行駛，只要離開申請道路被發現將立即取消資格。

彭志忠說明，所有參賽的車輛都相當守法，僅在規定道路中行駛，就算車輛受損也只能在場地內維修，據了解被開單車輛都非拉力賽參賽者，應該都是外來參觀車輛。

關山分局交通組長張淵瑜表示，所有參賽車輛都有改裝，不論有無號牌，依規定都不得行駛超出申請範圍，但昨天聯合稽查發現，有3輛改裝車違反廢氣排放標準，和2輛改裝違規被監理單位舉發。