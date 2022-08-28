大甲警路檢 1晚取締3件酒駕2件無照駕駛
暑假將結束，台中市大甲警分局昨晚到今天凌晨路檢防制危險駕車，共取締3件酒駕，其中2件已達公共危險標準移送法辦，另取締2件無照駕駛。
警方表示，暑假將結束，為防制青少年成群夜遊而發生危險駕車，大甲警方不鬆懈持續規劃路檢勤務，加強取締青少年無照駕駛、改裝車及危險駕車等交通違規。
昨晚9點到今天凌晨1點，大甲分局在中市大甲區北堤東、西路及后里區三豐路等易發生危險駕車路段執行路檢勤務，對每輛行經車輛攔查，針對酒後駕車、危險駕車及疑似改裝車輛等違規態樣，錄影蒐證，並依相關法令告發，這次取締酒後駕車涉公共危罪2件、掣單告發1件、無照駕駛2件。
大甲警分局長吳燕山表示，民眾深夜時段集結駕駛疑似改裝車而有競速、蛇行及製造噪音等危險駕車，指示所屬持續加強各項防飆勤務作為，並依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有飆車報案情況，立即啟動交通快打機制，實施攔查、取締，絕不容許不法分子在轄區內飆車競速，守護民眾交通安全。
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