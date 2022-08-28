大甲警路檢 1晚取締3件酒駕2件無照駕駛

報載香港某知名藝人在過世前，為了防止當時年紀尚小的獨生女任意揮霍財產，在遺囑中特別將自己的遺產交付信託，而沒有讓自己年輕的獨生女在其過世當下立即繼承龐大遺產，並指示信託受託人須在其女年滿三十五歲時再將全部遺產交付其女，在此之前，其女僅能每月領取極有限的金額作為生活費用。

2022-08-28 16:23