受刑人未依規定報到 4次放鴿子法院撤銷假釋

苗栗縣劉姓男子涉毒品案遭判刑，去年1月間縮短刑期出獄，不過劉因在假釋期間，有4次沒向觀護人報到，遭矯正署撤銷假釋，劉提行政訴訟，分別以忘記了、有請假、人在異地、報到時觀護人不在等，不過法官仍認定劉4次違規是事實，駁回劉訴請，全案確定。

判決指出，苗栗縣劉姓男子涉毒品案遭判刑，去年1月15日因縮短刑期，假釋出監付保護管束，假釋期間，需從去年1月15日至7月25日縮短刑期滿為止，依規定向觀護人報到，接受每月2次的採尿，不過劉在同年3月15日、4月7日、4月26日、5月10日，都未依規定向觀護人報到，遭矯正署撤銷假釋。

劉男不服，提復審遭駁回，提起行政訴訟，一審仍認定劉男未依規定報到是事實，駁回訴請。

劉男上訴台中高等行政法院，辯稱，第一次沒有報到是因為忘記了時間，第二次則是人在台中工作，報到前一天有向觀護人請假，第三次則是因為不熟悉報到程序，在4月26日時，收到5月10日報到單時，誤以為時間改期，所以沒在4月26日報到，另外5月10日報到時，沒有遇到觀護人，而是另名值班女志工。

劉男辯稱，確實有在3月29日、5月10日、5月24日前往報到，4月6日有請假，盡力準時報到。

二審認為，觀護人已證述，不同意報到當日臨時請假，除非有具體事證，但劉未有任何得以請假的具體事證，而且觀護人也有告知劉要再4月7日、26日報到，所以沒有同意劉請假、改期。