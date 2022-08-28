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男子上網謊稱要賣精品包詐得4萬元 法官判刑1年3月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

曾姓男子為償還己身債務，涉嫌利用臉書刊登出售精品包包不實訊息，張姓女被害人信以為真，匯出4萬元後，遲未收到名牌包，臉書帳號遭封鎖報警法辦起訴 。台南地院依曾觸犯以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3月，案可上訴。

判決說，曾於2020年2月22日下午1點多，透過網際網路，以暱稱帳號登入臉書社團網頁，虛偽刊登貼文佯稱有意出售名牌包。

張女瀏覽臉書內不實訊息後誤信為真，經由臉書私訊聯絡曾，並依指示於同一天下午2點52分許，匯款4萬元至吳（另為不起訴處分）所有中華郵政公司帳戶內，遭曾作為清償積欠吳債務。張女遲未收到約定商品且帳號遭封鎖，才知受騙，報警法辦起訴。　　

法官審酌，曾不思以正途賺取財物，為償還己身債務所需，竟利用網際網路社群軟體臉書刊登出售「香奈兒」精品包不實訊息，向不知情臉書使用人詐騙錢財，致使告訴人陷於錯誤受有損害，破壞社會秩序及人與人間信賴關係，斟酌犯罪動機、目的、手段，犯後雖坦認犯行，表示願意賠償，然迄今仍未賠償告訴人任何損失，先前曾在工地工作等一切情狀，量處其刑。

曾姓男子涉嫌上網刊登出售精品包包不實訊息，向張姓女被害人詐得4萬元。台南地院依曾觸犯以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3月，案可上訴。圖／本報資料照片
曾姓男子涉嫌上網刊登出售精品包包不實訊息，向張姓女被害人詐得4萬元。台南地院依曾觸犯以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3月，案可上訴。圖／本報資料照片

債務 中華郵政 台南

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