快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，他情緒激動之下，怒罵員警「共匪」，當場被依妨害公務現行犯逮捕。

警方調查，33歲黃男昨晚7時許騎乘機車，原本只因夜間未開機車大燈、未扣好安全帽帶，被執勤員警攔下，後來又被查出是無照駕駛，員警依法舉發、告知不可繼續駕駛，並代保管黃男車輛，未料黃男情緒突然爆發，失控怒罵員警。

警方說，黃男情緒激動、拒不配合，支援警力到場後，黃男仍指著員警不斷辱罵「還是你們要當共匪、共諜」，當場被依妨害公務現行犯逮捕，黃男遭逮後後悔求饒，詢後仍依法移送士林地檢署偵辦。

警方提醒，民眾於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行的職務公然侮辱，將處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，如遇類似情況，警方必定強勢執法以捍衛執法尊嚴。

黃男辱罵「還是你們要當共匪、共諜」，當場被依妨害公務現行犯逮捕。記者李隆揆／翻攝
黃男辱罵「還是你們要當共匪、共諜」，當場被依妨害公務現行犯逮捕。記者李隆揆／翻攝

妨害公務 公然侮辱 公務員

延伸閱讀

毒品通緝犯捷運站外開車門搶錢 檢聲押遭駁回理由曝光

台南兩警遭割喉殉職 資深警提醒：先上銬再搜身

無照男違停遭檢舉開單 脫口「你娘XX」下場曝光

「大外割」辦國罵男 中壢警這回挨告傷害不起訴

相關新聞

當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕

黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，...

他不想還錢自導自演強盜大戲強取25萬 加重強盜起訴

李姓男子與程姓男子等3人今年初合謀，由李約出江姓友人，再伺機聯手持槍控制江男，強取25萬元現金、智慧型手機、皮夾等，事...

中油爆弊案！20年收4千萬 油品中心汽修員喝花酒收回扣

中油石門油品供應中心張姓汽車修護員，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受...

私自從淘寶買肉製品來台 婦人判有罪

國內去年防堵非洲豬瘟入境期間，楊姓婦人利用大陸淘寶購物網站，下單購買香腸等肉製品，以空運來台才被財政部關務署在桃園機場貨...

台南男議員被酸「黑道」 向女同僚求償50萬敗訴

台南市民進黨議員邱莉莉因故和綽號「烏雞」的無黨籍議員趙昆原發生糾紛，2018年間在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以...

移工逃跑被出招壓制 因害怕這件事哭求警察放他一馬

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕，因害怕被遣返，未到案遭檢方通緝，日前騎電動車行經鳥松區美山路時，遇上巡邏員警，張男心虛棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。