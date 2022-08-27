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當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕
黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，他情緒激動之下，怒罵員警「共匪」，當場被依妨害公務現行犯逮捕。
警方調查，33歲黃男昨晚7時許騎乘機車，原本只因夜間未開機車大燈、未扣好安全帽帶，被執勤員警攔下，後來又被查出是無照駕駛，員警依法舉發、告知不可繼續駕駛，並代保管黃男車輛，未料黃男情緒突然爆發，失控怒罵員警。
警方說，黃男情緒激動、拒不配合，支援警力到場後，黃男仍指著員警不斷辱罵「還是你們要當共匪、共諜」，當場被依妨害公務現行犯逮捕，黃男遭逮後後悔求饒，詢後仍依法移送士林地檢署偵辦。
警方提醒，民眾於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行的職務公然侮辱，將處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，如遇類似情況，警方必定強勢執法以捍衛執法尊嚴。
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