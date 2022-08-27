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中油爆弊案！20年收4千萬 油品中心汽修員喝花酒收回扣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

中油石門油品供應中心張姓汽車修護員，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受業者招待喝花酒。 檢調發動兩次搜索公司及業者，依貪汙治罪條例送辦，張男遭到收押。檢方說，張男收取回扣20年、受賄金額4千多萬元，不排除還有員工或高層涉案。

基隆地檢署接獲法務部調查局基隆市調查站、法務部廉政署情資，國營事業中油張姓公務員利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受業者招待喝花酒。

經主任檢察官陳映蓁、檢察官陳淑玲指基隆市調查站蒐證多次，在今年7月底蒐獲張姓公務員於某小吃店內向業者收取賄款，張男當天收取兩包賄款各4萬元。8月4日指揮基隆市調查站、新北市調查處及航業調查處基隆調查站，持法院核發之搜索票，搜索張姓被告辦公室及住處、業者公司及住處共計8處，並傳喚被告5人。

經檢察官偵訊後，認張姓被告涉犯貪汙治罪條例購辦公用器材、物品，浮報數量或收取回扣、同法利用職務上之機會以詐術使人交付財物等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘業者唐姓、陳姓被告30萬元、20萬元交保，檢察官向法院聲請扣押張姓被告金融帳戶內650多萬元不法所得獲准。

檢察官擴大追查，專案小組昨天再發動第二波搜索，持法院核發之搜索票，搜索廖姓、蕭姓等業者公司及住處共計6處，傳喚被告4人。

經檢察官陳淑玲、李怡蒨、陳筱蓉訊問後，業者廖姓、蔡姓、蕭姓、曾姓被告諭知50萬元、50萬元、50萬元、40萬元交保。

檢方說，初步估算張姓被告歷年受賄不法所得達4千多萬元，專案小組擴大偵辦，不排除還有員工或高層涉案，呼籲涉案員工及業者盡速自首。

檢方調查，由於油罐車的零件都比較特殊，因此在鈑金噴漆維修及零件採購時，張男涉嫌都利用浮報品項的手法提高價格，業者招待喝花、按月送數萬不等的金額，已有相當長的時間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
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中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝
中油爆弊20年收4千萬，油品中心汽修員喝花酒、收回扣， 張男7月收取兩包賄款各4萬元被蒐證。記者游明煌／翻攝

檢察官 基隆 回扣

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