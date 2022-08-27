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私自從淘寶買肉製品來台 婦人判有罪

聯合報／ 記者林保光／即時報導

國內去年防堵非洲豬瘟入境期間，楊姓婦人利用大陸淘寶購物網站，下單購買香腸等肉製品，以空運來台才被財政部關務署在桃園機場貨物專區開箱查獲。高雄地方法院依違反動物傳染病防治條例，判決楊婦3月徒刑，緩刑2年，並應接受3場法治教育。全案可上訴。

判決指出，楊姓婦人明知大陸及香港地區列為非洲豬瘟、口蹄疫及禽流感疫區，去年8月8日，擅自向大陸淘寶網，下單購買重約6公斤的豬肉香腸、虎皮鳳爪、滷鴨掌等產品，再委託不知情的航空貨運承攬公司，在去年8月22日向關務署台北關報關進口貨物，台北關發現有異，在桃園機場遠雄進口快遞貨物專區開箱查驗，才查獲這批貨物。

楊婦接受調查時，稱是買這批肉製品是給自己及家人吃，不是要賣給別人獲利。

法官認為，政府一再宣導疫區動物產品可能傳播傳染病病原體，危害國內動物及人民健康，但楊婦未遵守規範，僅因個人物質所需，擅自從大陸網站購物，轉經香港輸入應檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，判楊婦有罪。

關務人員在機場貨物專區，開箱查獲非法肉製品。圖／本報資料照片
關務人員在機場貨物專區，開箱查獲非法肉製品。圖／本報資料照片

桃園機場 非洲豬瘟 傳染病

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