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移工逃跑被出招壓制 因害怕這件事哭求警察放他一馬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕，因害怕被遣返，未到案遭檢方通緝，日前騎電動車行經鳥松區美山路時，遇上巡邏員警，張男心虛棄車逃逸；此舉引起警方注意並喝令「別跑」，但他仍不願配合，被員警施展柔道招式壓制，身分查驗後，確認通緝身分，隨即將人依法逮捕並解送歸案。

仁武警分局仁美派出所員警，8月22日晚上7時30分許，巡邏行經鳥松區美山路，發現張男騎電動車在路上，突然棄車、手持安全帽狂奔，因形跡可疑引起警方注意立即上前攔查。

眼看員警緊追在後，張男跑得更加賣力，員警只好施展柔道專業招式「丟體」將人壓制，過程還不斷哀求警方放過他。

經查發現，張男因涉及不能安全駕駛未到案，遭檢方通緝，長達一年，他也向警方表示，已來台工作六年，深怕被遣返回國，才不敢到案，且看到警察才會心虛棄車逃跑。

警詢後，將張男依法逮捕歸案；同時呼籲，若民眾被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免淪為通緝身分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕遭通緝，遇上巡邏員警心虛逃跑，被警方壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕遭通緝，遇上巡邏員警心虛逃跑，被警方壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕遭通緝，遇上巡邏員警心虛逃跑，被警方壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕遭通緝，遇上巡邏員警心虛逃跑，被警方壓制逮捕。記者陳弘逸／翻攝

通緝 柔道 警察

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