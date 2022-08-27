聽新聞
test
0:00 / 0:00
不爽警攔查 兩男怒飆五字經 一字一萬
新北市龔姓及劉男子今年4月間不爽遭三重警方攔查，兩人以「x你娘xx」怒飆五字經，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，二人共判處拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。
判決指出，今年4月26日凌晨2時許，28歲的龔姓及劉姓男子因與人當街發生糾紛，三重員警鍾昇翰等人獲報前往盤查，詎料龔、劉二人因對員警盤查行為感到不悅，以「幹你娘雞掰」等不雅言語，朝員警大聲辱罵。
龔、劉二人不僅出言辱罵，並與員警發生拉扯、推擠肢體衝突，遭員警鍾昇翰、蔣博超、許庭愷、謝秉修聯手壓制在地，當場逮捕。
龔、劉二人在檢察官偵訊時，二人均坦承有出手與現場處理員警發生肢體衝突，劉並口出五字經「x你娘xx」幹譙辱罵員警，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，判處龔男拘役20天，劉男拘役30天，得易科罰金2及3萬元，等於罵一字價值一萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言