不爽警攔查 兩男怒飆五字經 一字一萬

新北市龔姓及劉男子今年4月間不爽遭三重警方攔查，兩人以「x你娘xx」怒飆五字經，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，二人共判處拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，今年4月26日凌晨2時許，28歲的龔姓及劉姓男子因與人當街發生糾紛，三重員警鍾昇翰等人獲報前往盤查，詎料龔、劉二人因對員警盤查行為感到不悅，以「幹你娘雞掰」等不雅言語，朝員警大聲辱罵。

龔、劉二人不僅出言辱罵，並與員警發生拉扯、推擠肢體衝突，遭員警鍾昇翰、蔣博超、許庭愷、謝秉修聯手壓制在地，當場逮捕。