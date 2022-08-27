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不爽警攔查 兩男怒飆五字經 一字一萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市龔姓及劉男子今年4月間不爽遭三重警方攔查，兩人以「x你娘xx」怒飆五字經，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，二人共判處拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，今年4月26日凌晨2時許，28歲的龔姓及劉姓男子因與人當街發生糾紛，三重員警鍾昇翰等人獲報前往盤查，詎料龔、劉二人因對員警盤查行為感到不悅，以「幹你娘雞掰」等不雅言語，朝員警大聲辱罵。

龔、劉二人不僅出言辱罵，並與員警發生拉扯、推擠肢體衝突，遭員警鍾昇翰、蔣博超、許庭愷、謝秉修聯手壓制在地，當場逮捕。

龔、劉二人在檢察官偵訊時，二人均坦承有出手與現場處理員警發生肢體衝突，劉並口出五字經「x你娘xx」幹譙辱罵員警，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，判處龔男拘役20天，劉男拘役30天，得易科罰金2及3萬元，等於罵一字價值一萬元，仍可上訴。

新北市龔姓及劉男子今年4月間，不爽遭三重警方攔查，兩人以「x你娘xx」怒飆五字經，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，共處拘役50天，得易科罰金5萬元，等於「罵一字價值一萬元」。示意圖／Ingimage
新北市龔姓及劉男子今年4月間，不爽遭三重警方攔查，兩人以「x你娘xx」怒飆五字經，新北地院日前依對於公務員依法執行職務時施強暴罪，共處拘役50天，得易科罰金5萬元，等於「罵一字價值一萬元」。示意圖／Ingimage

公務員 檢察官

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