快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

竹北勝利二路坍塌案 竹縣府將建商函送檢方偵辦

中央社／ 新竹縣26日電

新竹縣政府表示，竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路2個多月發生3次路面坍塌，造成居民安全威脅，將建商依違背建築術成規罪嫌函送台灣新竹地方檢察署偵辦。

竹政府發布新聞稿表示，除連續開罰、勒令建案停工，今天舉行專案小組會議，邀學者、建築師等專家，要求起造人豐邑建設股份有限公司解決坍塌問題。

新竹縣長楊文科說，縣府組專案小組，以專業建議協助、監督建商，將找出坍塌根本原因，嚴格審查建商改善計畫，「只要沒通過，就持續停工」。

縣府表示，專案會議中要求豐邑建設公司、承造人頌恩營造股份有限公司及建案設計師等，先檢討建案地下室施工計畫問題，從施工源頭釐清坍塌原因，非僅補救坍塌。

縣府說，要求建商提定期監測相關數據，擴大範圍找問題，全面體檢工地內外、附近道路鄰宅等地質，以實際科學數據確認安全性等。

縣府表示，已蒐集相關資料，將豐邑建設公司、頌恩營造等依違背建築術成規罪嫌函送竹檢偵辦。

新竹 建築 楊文科

延伸閱讀

竹縣推悠遊國旅抽好禮 送逾萬份住宿消費優惠券

續拚國旅 竹縣邀觀光旅宿業響應 加碼抽1.8萬份優惠

五支箭、十大交通建設打基礎 竹縣政專書「定礎」發表

張善政為楊文科新書站台 稱彼此相像：做得多、說得少

相關新聞

當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕

黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，...

他不想還錢自導自演強盜大戲強取25萬 加重強盜起訴

李姓男子與程姓男子等3人今年初合謀，由李約出江姓友人，再伺機聯手持槍控制江男，強取25萬元現金、智慧型手機、皮夾等，事...

中油爆弊案！20年收4千萬 油品中心汽修員喝花酒收回扣

中油石門油品供應中心張姓汽車修護員，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受...

私自從淘寶買肉製品來台 婦人判有罪

國內去年防堵非洲豬瘟入境期間，楊姓婦人利用大陸淘寶購物網站，下單購買香腸等肉製品，以空運來台才被財政部關務署在桃園機場貨...

台南男議員被酸「黑道」 向女同僚求償50萬敗訴

台南市民進黨議員邱莉莉因故和綽號「烏雞」的無黨籍議員趙昆原發生糾紛，2018年間在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以...

移工逃跑被出招壓制 因害怕這件事哭求警察放他一馬

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕，因害怕被遣返，未到案遭檢方通緝，日前騎電動車行經鳥松區美山路時，遇上巡邏員警，張男心虛棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。