竹北勝利二路坍塌案 竹縣府將建商函送檢方偵辦
新竹縣政府表示，竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路2個多月發生3次路面坍塌，造成居民安全威脅，將建商依違背建築術成規罪嫌函送台灣新竹地方檢察署偵辦。
竹政府發布新聞稿表示，除連續開罰、勒令建案停工，今天舉行專案小組會議，邀學者、建築師等專家，要求起造人豐邑建設股份有限公司解決坍塌問題。
新竹縣長楊文科說，縣府組專案小組，以專業建議協助、監督建商，將找出坍塌根本原因，嚴格審查建商改善計畫，「只要沒通過，就持續停工」。
縣府表示，專案會議中要求豐邑建設公司、承造人頌恩營造股份有限公司及建案設計師等，先檢討建案地下室施工計畫問題，從施工源頭釐清坍塌原因，非僅補救坍塌。
縣府說，要求建商提定期監測相關數據，擴大範圍找問題，全面體檢工地內外、附近道路鄰宅等地質，以實際科學數據確認安全性等。
縣府表示，已蒐集相關資料，將豐邑建設公司、頌恩營造等依違背建築術成規罪嫌函送竹檢偵辦。
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