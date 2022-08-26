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替施打計畫外92人打疫苗 振興醫院院長副院長緩起訴
台北市振興醫院去年5、6月間為非計畫列冊的92人施打AZ疫苗，挨批享特權，士林地檢署近日偵結，認振興醫院院長、副院長涉嫌行使業務登載不實準文書等罪，考量2人未從中獲利，予以緩起訴，命2人分別支付公庫40、20萬元。
緩起訴指出，振興醫院院長魏崢、副院長殷偉賢明知中央流行疫情指揮中心「110年COVID-19疫苗接種計畫」，僅開放第一至三類人員（醫事人員、中央及地方防疫人員及高接觸風險第一線工作人 員）及第一至三類人員同住家人為公費疫苗接種對象，卻以「衛生保健志工」為名，為身分不符的92人安排疫苗接種。
檢方近日偵結，認為魏崢、殷偉賢涉嫌行使業務登載不實準文書、使公務員登載在職務上所掌準公文書等罪，考量2人犯後坦承犯行，態度良好，犯案動機是本於醫生救人天職，為擴大疫苗施打普及率，且未從中獲利，遂予以緩起訴，以勵自新。
魏崢緩起訴期間為1年，應於緩起訴處分確定日3個月內支付公庫40萬元，殷偉賢緩起訴期間為1年，應於緩起訴處分確定日3個月內支付公庫20萬元。
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