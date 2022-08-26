快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林秉樞稱「到哪都被認出」人生毀 檢求刑3年下月宣判

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞今天前往新北地方法院開庭，進行辯論終結程序。據悉，檢方向合議庭求刑3年，其中最重的是私行拘禁，具體求刑1年6月，其他均求刑8月左右；林秉樞還向審判長表示「我會好好吃藥」，稱走到哪都被認出，人生已毀，盼審判長給他一個機會，合議庭諭知9月30將宣判。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪。案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，且不認犯罪，三度羈押林秉樞，直到上月15日才裁定准予80萬元交保。

林秉樞為躲避媒體，今天上午7時許就到法庭等候開庭。據悉，今天合議庭進行辯論終結程序，審判長將證據一一提示，並詢問辯檢兩方是否有異議，林秉樞時而激動、時而冷靜，但對比前幾次從看守所中提訊，狀態明顯好很多。開庭歷經7小時後結束，林秉樞均未接觸媒體，並在結束後快步離開，僅向媒體說「謝謝」。

據悉，林秉樞在庭上否認精神鑑定時稱自己想像電影「教父」，只是喜歡看電影，強調高嘉瑜是自己要寫自白書的，「講很多次了」，並否認涉及妨害秘密。另因林秉樞精神鑑定報告顯示，他在當下精神情緒並沒有嚴重到符合刑法第19條「無辨識行為能力」，無法減刑，辯護人要求參考當時對話紀錄、傳喚醫師證明遭合議庭拒絕。

檢方今天向合議庭具體求刑3年，其中求刑最重的是私行拘禁，檢方提出1年6月刑度，其他罪刑均求刑均求刑8月左右。林秉樞在最後請求庭上給他一個機會，「我去吃飯脫口罩也被認出，我搭計程車也被認出，我的人生已經毀了，但我沒有那麼壞，我會好好吃藥，請庭上給我一個機會」，說著還拿出藥包，讓審判長連忙安撫「好好好，沒那麼嚴重｣，並要他定期吃藥。

對於今日傳出林秉樞涉及禾馨醫療打特權疫苗事件，以及先前林秉樞在臉書上貼文「我能理解政治現實，但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石或說我是陌生人，我就覺得過分了些」是指涉誰，林秉樞今天在離開新北地院時均未發一語，僅說謝謝。

林秉樞（圖右）與委任辯護人陳頂新。記者柯毓庭／攝影
林秉樞（圖右）與委任辯護人陳頂新。記者柯毓庭／攝影

林秉樞 高嘉瑜 吃藥

延伸閱讀

禾馨執行長林思宏替林秉樞「特權打疫苗」 遭訴偽造文書

新興側錄私密影像詐術「裸聊」 散布者15％是熟人所為

安排打「特權疫苗」偽造文書 禾馨集團營運長林思宏遭訴

中介法踩煞車 高嘉瑜：應先處理詐騙、性私密影像報復

相關新聞

當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕

黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，...

他不想還錢自導自演強盜大戲強取25萬 加重強盜起訴

李姓男子與程姓男子等3人今年初合謀，由李約出江姓友人，再伺機聯手持槍控制江男，強取25萬元現金、智慧型手機、皮夾等，事...

中油爆弊案！20年收4千萬 油品中心汽修員喝花酒收回扣

中油石門油品供應中心張姓汽車修護員，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受...

私自從淘寶買肉製品來台 婦人判有罪

國內去年防堵非洲豬瘟入境期間，楊姓婦人利用大陸淘寶購物網站，下單購買香腸等肉製品，以空運來台才被財政部關務署在桃園機場貨...

台南男議員被酸「黑道」 向女同僚求償50萬敗訴

台南市民進黨議員邱莉莉因故和綽號「烏雞」的無黨籍議員趙昆原發生糾紛，2018年間在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以...

移工逃跑被出招壓制 因害怕這件事哭求警察放他一馬

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕，因害怕被遣返，未到案遭檢方通緝，日前騎電動車行經鳥松區美山路時，遇上巡邏員警，張男心虛棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。