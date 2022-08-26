林秉樞稱「到哪都被認出」人生毀 檢求刑3年下月宣判

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞今天前往新北地方法院開庭，進行辯論終結程序。據悉，檢方向合議庭求刑3年，其中最重的是私行拘禁，具體求刑1年6月，其他均求刑8月左右；林秉樞還向審判長表示「我會好好吃藥」，稱走到哪都被認出，人生已毀，盼審判長給他一個機會，合議庭諭知9月30將宣判。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪。案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，且不認犯罪，三度羈押林秉樞，直到上月15日才裁定准予80萬元交保。

林秉樞為躲避媒體，今天上午7時許就到法庭等候開庭。據悉，今天合議庭進行辯論終結程序，審判長將證據一一提示，並詢問辯檢兩方是否有異議，林秉樞時而激動、時而冷靜，但對比前幾次從看守所中提訊，狀態明顯好很多。開庭歷經7小時後結束，林秉樞均未接觸媒體，並在結束後快步離開，僅向媒體說「謝謝」。

據悉，林秉樞在庭上否認精神鑑定時稱自己想像電影「教父」，只是喜歡看電影，強調高嘉瑜是自己要寫自白書的，「講很多次了」，並否認涉及妨害秘密。另因林秉樞精神鑑定報告顯示，他在當下精神情緒並沒有嚴重到符合刑法第19條「無辨識行為能力」，無法減刑，辯護人要求參考當時對話紀錄、傳喚醫師證明遭合議庭拒絕。

檢方今天向合議庭具體求刑3年，其中求刑最重的是私行拘禁，檢方提出1年6月刑度，其他罪刑均求刑均求刑8月左右。林秉樞在最後請求庭上給他一個機會，「我去吃飯脫口罩也被認出，我搭計程車也被認出，我的人生已經毀了，但我沒有那麼壞，我會好好吃藥，請庭上給我一個機會」，說著還拿出藥包，讓審判長連忙安撫「好好好，沒那麼嚴重｣，並要他定期吃藥。