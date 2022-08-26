騙人出國工作不成就毒打逼簽本票 22歲主嫌聲押獲准

白姓男子缺錢花用，透過朋友結識留姓男子，原將出國工作、享優渥薪資待遇，但近期發生柬埔寨跨國詐騙案，白男考慮後打消出國念頭，卻遭留男等人毆打、逼簽本票，檢警介入逮捕留等6人後，今午聲押留男獲准。

士林地檢署表示，檢察官複訊後認定，留男等3人涉犯違反人口販運法、傷害、恐嚇取財未遂等罪，犯罪嫌疑重大，偵訊時相互推諉避重就輕，有事實足認3人有勾串滅證之虞，依法聲請羈押禁見，法院裁定主嫌留男羈押禁見，檢警將持續深入追查，將不法集團繩之以法。

警方調查，24歲白男因缺錢花用，向朋友方姓男子談及「有沒有賺快錢的方法？」，經方男介紹22歲留男，雙方談妥送白男到泰國工作，機票、住宿全包，每月薪水約10萬至20萬元；白男見優渥薪資待遇，本以為找到理想工作，但日前發生柬埔寨跨國詐騙案，他看相關新聞、檢警宣導，擔心上了賊船，傳訊留男取消出國工作計畫。

未料，白男的另名友人來訊，稱要介紹女性友人給白男認識，雙方相約新北市汐止區山區看夜景，白男8月9日凌晨2時依約到場時，卻見留男等3名男子在場，稱早已替白男代墊50萬元，若不支付這50萬元，就依約出國工作償還債務，語畢還持球棒毆打白男，強拍裸照並逼簽200萬元本票、借據。

白男脫困後，留男不斷致電催促申辦護照，白男心生恐懼，8月9日下午即報警求助，台北市南港警分局、刑警大隊報請士林地檢署指揮偵辦，8月24日晚間趁白男約出留男之際，在台北市東區一間紅茶店埋伏逮捕留男等3名犯嫌，查扣作案用本票、球棒、手機等證物。

因警方不排除白男2名友人涉案可能，期間也分別將方等2男1女通知到案，全案詢後依恐嚇取財、傷害、人口販運防制法等罪嫌將6人移送士林地檢署偵辦，持續溯源追查共犯集團。