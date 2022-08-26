快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騙人出國工作不成就毒打逼簽本票 22歲主嫌聲押獲准

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

白姓男子缺錢花用，透過朋友結識留姓男子，原將出國工作、享優渥薪資待遇，但近期發生柬埔寨跨國詐騙案，白男考慮後打消出國念頭，卻遭留男等人毆打、逼簽本票，檢警介入逮捕留等6人後，今午聲押留男獲准。

士林地檢署表示，檢察官複訊後認定，留男等3人涉犯違反人口販運法、傷害、恐嚇取財未遂等罪，犯罪嫌疑重大，偵訊時相互推諉避重就輕，有事實足認3人有勾串滅證之虞，依法聲請羈押禁見，法院裁定主嫌留男羈押禁見，檢警將持續深入追查，將不法集團繩之以法。

警方調查，24歲白男因缺錢花用，向朋友方姓男子談及「有沒有賺快錢的方法？」，經方男介紹22歲留男，雙方談妥送白男到泰國工作，機票、住宿全包，每月薪水約10萬至20萬元；白男見優渥薪資待遇，本以為找到理想工作，但日前發生柬埔寨跨國詐騙案，他看相關新聞、檢警宣導，擔心上了賊船，傳訊留男取消出國工作計畫。

未料，白男的另名友人來訊，稱要介紹女性友人給白男認識，雙方相約新北市汐止區山區看夜景，白男8月9日凌晨2時依約到場時，卻見留男等3名男子在場，稱早已替白男代墊50萬元，若不支付這50萬元，就依約出國工作償還債務，語畢還持球棒毆打白男，強拍裸照並逼簽200萬元本票、借據。

白男脫困後，留男不斷致電催促申辦護照，白男心生恐懼，8月9日下午即報警求助，台北市南港警分局、刑警大隊報請士林地檢署指揮偵辦，8月24日晚間趁白男約出留男之際，在台北市東區一間紅茶店埋伏逮捕留男等3名犯嫌，查扣作案用本票、球棒、手機等證物。

因警方不排除白男2名友人涉案可能，期間也分別將方等2男1女通知到案，全案詢後依恐嚇取財、傷害、人口販運防制法等罪嫌將6人移送士林地檢署偵辦，持續溯源追查共犯集團。

士林地檢署強調，法務部、最高檢察署、台灣高等檢察署近針對國人因求職受騙，進而被送往柬埔寨等地從事勞動與報酬顯不相當的工作，類似的人口販運行為，必定以積極行動從嚴從速偵辦，呼籲民眾面對海外高薪或不合理的徵才廣告務必提高警覺，審慎評估，以免受騙。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

詐騙 恐嚇 汐止

延伸閱讀

「回來真好！」受騙到柬埔寨被虐打勒贖 苗栗男子付百萬贖金後返台

騙人出國不成就毒打逼簽百萬本票 北市警逮6人送辦

影／嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 查獲毒品分裝工廠

大陸駐柬埔寨使館：已收到十數份台灣同胞求救訊息

相關新聞

當街朝警脫口「共匪」 無照男遭依妨害公務現行犯逮捕

黃姓男子昨晚騎乘機車行經台北市北投區裕民二路，因未開大燈、未扣安全帽帶，遭員警攔查，又被查出無照駕駛，被舉發代保管車輛，...

他不想還錢自導自演強盜大戲強取25萬 加重強盜起訴

李姓男子與程姓男子等3人今年初合謀，由李約出江姓友人，再伺機聯手持槍控制江男，強取25萬元現金、智慧型手機、皮夾等，事...

中油爆弊案！20年收4千萬 油品中心汽修員喝花酒收回扣

中油石門油品供應中心張姓汽車修護員，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務之便，浮報品項、按月收取回扣，接受...

私自從淘寶買肉製品來台 婦人判有罪

國內去年防堵非洲豬瘟入境期間，楊姓婦人利用大陸淘寶購物網站，下單購買香腸等肉製品，以空運來台才被財政部關務署在桃園機場貨...

台南男議員被酸「黑道」 向女同僚求償50萬敗訴

台南市民進黨議員邱莉莉因故和綽號「烏雞」的無黨籍議員趙昆原發生糾紛，2018年間在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以...

移工逃跑被出招壓制 因害怕這件事哭求警察放他一馬

越南籍34歲張姓男移工涉嫌酒駕，因害怕被遣返，未到案遭檢方通緝，日前騎電動車行經鳥松區美山路時，遇上巡邏員警，張男心虛棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。