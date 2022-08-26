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桃園又見偷排廢水 紘鼎開發負責人羈押禁見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署接獲檢舉，桃園市蘆竹區紘鼎開發工程公司未經核准排放汙水，還非法堆置土方，造成環境汙染，組專案小組追查，廢水中驗出鎘、鉛等重金屬成分，認定陳姓負責人涉嫌違反水汙染防治法、廢棄物清理法和空氣汙染防制法，另有串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

調查人員指出，弘鼎公司位於台61線濱海公路附近，承攬工程項目廣泛，但不包含清理事業廢棄物，私底下仍設暗管接到台61線附近水道，排放事業廢水。

檢警環24日晚間發動搜索，除拘提紘鼎陳姓負責人到案，也帶回許姓、沈姓等員工及相關涉案人訊問，另查扣相關機具及管線，初步調查後，認定紘鼎自去年8月開始犯案，不法所得可觀。另外，紘鼎現場還堆放土方，由於數量眾多，尚無法估算總值。

檢方表示，陳姓負責人與許姓員工經檢察官複訊，因涉嫌水汙染防治法、廢棄物清理法和空氣汙染防制法，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見後，陳男裁定羈押禁見，許男則是20萬元交保。另外，全案尚有6名被告經檢察官複訊後以2萬元至5萬元交保，另有3名未成年少年移送少年法庭調查。

桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署掌握情資，查出紘鼎開發工程股份有限公司偷排廢水，前天發動搜索後，向法院聲請羈押陳姓負責人獲准。圖／桃園地檢署提供

廢棄物 桃園

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