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靠魚塭回填廢棄物爽賺400多萬 2業者遭羈押1人交保
今年2月橋頭地檢署查獲不法業者在高雄市湖內區魚塭地回填廢棄物；向上溯源後，發現另有不法集團同樣以工程為由，趁機回填廢棄物汙染土地面積超過2.7萬平方公尺，廢棄物近3000噸，初估不法獲利超過400萬元；檢調在前天發動搜索，傳喚3名涉案人到案說明，因涉嫌重大，法院裁定2人羈押禁見，1人10萬元交保。
檢方為擴大追查不法業者在湖內區回填廢棄物，與保安警察第七總隊第三大隊、湖內警分局、高雄市調查處、市府環保局等單位共組案小組，經蒐證後，在8月24日搜索業者37歲張男、40歲鄭男、48歲杜男等人住處，並傳喚相關人員到案說明。
調查發現，杜男在湖內區劉姓地主的3筆土地進行回填工程，委託鄭男負責施作，從去年9月中起，透過張男對外媒介將廢棄物運往該處傾倒並收費，再由杜、鄭等人朋分利益。
經專案小組開挖勘查後，發現土地遭回填大量營建混合物、廢電線、廢電路板、家電破碎物等廢棄物，汙染土地面積達2萬7636平方公尺，廢棄物多達2971噸，初估不法獲利超過400萬元。
經檢方訊問後，認杜、鄭、張3人涉犯廢棄物清理法第46條等罪嫌重大，有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；蒞庭論告後，法院裁定鄭、張兩人羈押禁見，杜男10萬元交保。
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