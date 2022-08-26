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千元賣提款卡及密碼 北市68歲女涉嫌幫助詐欺遭起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢警偵辦多起假客服詐騙案時，發現王姓女子以3000至6000元價格賣出金融帳戶及密碼，詐騙集團才用王女帳戶收取詐欺被害人匯款，檢警介入後王女坦承賣帳戶，士林地檢署近日偵結，依詐欺罪嫌起訴王女。

檢警調查，68歲王女明知將金融帳戶提款卡、密碼交給別人，可能被詐騙集團用來掩蓋詐騙所得的來源，仍與身分不詳的買主談妥，以每張3000元至6000元價格賣出金融卡及帳戶資料。

王女今年4月15日將自己申辦的台北富邦商銀、聯邦商銀、國泰世華商銀、台灣銀行、玉山銀行等5組帳戶金融卡、密碼等，放置在台北捷運北投站內置物櫃，以死轉手方式交貨給詐團成員。

經查，王女金融帳戶事後分別被用來作為詐欺收款帳戶，有2名被害人遭假網路書城客服行騙、1人遭假電商客服行騙，總財損達14萬8000餘元。王女到案坦承，她與買家談妥交易金融帳戶，但對方當時稱銀行帳戶資料是用來經營撲克娛樂公司，不知最後被用來行騙。

士林地檢署認王女涉犯刑法第30條幫助犯罪、第339條詐欺罪、洗錢防制法第14條第1項等，近日偵結依詐欺罪嫌起訴王女。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

詐騙集團 詐欺 電商

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