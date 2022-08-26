謝忻私密照外流案簽結 士檢：若有新線索仍將分案調查

藝人謝忻私密照先前遭外流，近日案件簽結，謝忻上網發文表示錯愕、難過，「不知道該相信什麼」，士林地檢署今回應，該案已盡調查仍查無具體犯罪行為人，無法提起公訴，依法先行簽結，若有新線索，仍會繼續分案追查。

士林地檢署表示，檢方接獲警方通報後即指派專責檢察官偵辦，除主責的汐止警分局，也協調其他專業單位警力協助調查，同時向GOOGLE及中華電信調取存放照片的雲端硬碟登出入資料，查到的紀錄一部分無法辨別、一部分是境外國家IP，故查無IP使用者資料。

調查期間告訴人及證人積極配合調查，提出手機、電腦進行數位採證鑑識，但未發現有遭侵入或雲端硬碟連結被誤傳的情形。