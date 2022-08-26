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林思宏涉嫌幫不符資格者打特權疫苗遭訴 禾馨發聲明回應
禾馨醫療集團營運長林思宏因涉嫌特權打肺炎疫苗，遭台北地檢署依偽造文書使公務員登載不實罪起訴。禾馨醫療集團發出聲明回應，全案過程中或有誤判施打人員資格的情形，但所有施打對象均如實列冊申報並無欺瞞，對於檢察官起訴感到遺憾和訝異，相信未來司法會還禾馨及林思宏公道。
林思宏這個月初才因涉嫌與孕婦、不肖保險業務勾結，詐領6738萬元醫療保險遭北檢起訴，今又被檢方查出，他涉及在去年5、6月間，受爆打立委高嘉瑜的林秉樞所託，為不合資格的42位林秉樞親友施打肺炎疫苗。而林思宏同樣也為23位不符資格的自身親友打疫苗，因此被北檢認定，他涉嫌三度替不合優先接種資格共65位民眾施打特權疫苗。
對此，禾馨表示，全案發生於去年5、6月疫情高峰期間，因疫情嚴峻加上疫苗不足，禾馨基於提供醫療服務協助防疫的立場，相信多一人施打就多增加一個抵抗病毒的人口，過程中或有誤判施打人員資格的情形，但所有施打對象都如實列冊申報並無欺瞞。
因此，禾馨對於檢察官據此起訴林思宏感到訝異，但仍相信政府，遵從體制，更尊重、信任司法，對於檢方的誤解，禾馨將來在法院審理時，一定會充分澄清說明，相信司法一定會還給禾馨及林思宏公道。
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