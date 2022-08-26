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越配組山老鼠集團盜伐百餘公斤紅檜 警逮7人送辦

中央社／ 台北26日電

嫁來台灣22年的越南籍陳姓女子組山老鼠集團，找越南籍逃逸移工砍伐南投縣仁愛鄉山區的國有林木，移民署與保七總隊合作逮捕陳女等7人，查獲168公斤紅檜。警詢後送辦。

警政署保安警察第七總隊今天召開記者會，刑警大隊副大隊長蔡文正指出，去年8月中旬接獲檢舉，有越南籍人士為首的山老鼠集團，專在南投縣仁愛鄉附近盜砍國有林木，經查以42歲陳姓女子涉嫌，與移民署台北專勤隊組專案小組偵辦。

警方查出，嫁來台灣22年的陳姓女子，離婚後以盜伐樹木為生，因熟悉南投縣仁愛鄉附近區域，事後與台灣人合作，並找越南籍逃逸移工協助砍伐、搬運國有林木，且犯案過程分工細膩。

陳姓女子為首山老鼠集團，犯案前會派車在山區繞行觀察警方路檢點，再趁深夜等時段，由台灣籍集團成員載越南籍逃逸移工往山區，並入住山區1週，過程中再趁隙砍伐國有林木。

專案小組掌握線索後佈線查緝，日前趁陳姓女子旗下集團成員把盜伐樹木運出山區時，派員在南投縣仁愛鄉山區道路攔查搬運樹木的3輛汽車，查扣20塊紅檜樹瘤，總重約168公斤，並循線逮捕陳女等人到案。

專案小組共逮捕陳姓女子等7人到案，包含3名越南籍逃逸移工，並發現陳女等人此次盜伐168公斤紅檜，若順利售出，黑市價格約新台幣百萬餘元。

警詢後依違反森林法把陳姓女子等7人移送南投地檢署偵辦。警方說，盜伐國有林木，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金，將持續與移民署等單位全力掃蕩山老鼠盜伐集團。

山老鼠 越南 移民署

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