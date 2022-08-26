禾馨執行長林思宏替林秉樞「特權打疫苗」 遭訴偽造文書

日前才因涉嫌詐保6738萬元，遭台北地檢署起訴的北市禾馨醫療集團營運長林思宏，又涉及在去年5、6月間，受爆打立委高嘉瑜的林秉樞所託，違規特權為不合資格的42位親友施打肺炎疫苗。北檢查出，林思宏共涉嫌替不合優先接種資格的65位民眾打特權疫苗，並三度由不知情護理人員上傳至預防接種資訊管理系統，今將他依偽造文書使公務員登載不實罪起訴。

檢方調查，禾馨醫療集團與北市衛生局間有簽約，協助辦理肺炎公費疫苗接種計畫。按照合約規定，疫苗應依衛福部疾管署公告的接種對象始可施打，合作的醫療院所若發現民眾不在接種計畫名單者，應拒絕為其施打公費疫苗；每日施打完疫苗後，則將接種者健保資料上傳至衛福部「全國性預防接種資訊管理系統」。

去年5月31日，林思宏在林秉樞拜託下，指示診所顏姓行政助理預留疫苗接種名額，助理當天中午還用通訊軟體，替林秉樞傳話給林思宏，表示林秉樞請禾馨「務必低調進行避免有其他爭議」，同時助理也告訴林秉樞，林思宏已同意禾馨預留疫苗名額給他。當天禾馨張姓藥師曾提醒林思宏，表示部分施打對象非醫事人員，林思宏卻說沒關係，

檢方認為，林思宏明知林秉樞所介紹的親友，非醫療人員，均不符合第一類公費疫苗接種資格，仍同意特權讓林秉樞親友施打疫苗，由林秉樞將欲接種民眾姓名、生日、身分證字號傳給顏姓助理，助理進而安排林秉樞親友團於去年6月4日和8日進行施打。

去年6月8日，林思宏再度就領取5瓶疫苗與上述張姓藥師聯繫，林思宏也向藥師表示「都安排好了」，檢察官因此認定當天接種名冊係由林思宏一手安排。經查禾馨6月4日共接種24人，其中21人為林秉樞親友；6月8日接種73人，其中21人由林秉樞介紹。