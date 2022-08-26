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影／男子賣仿冒電動車合格標章 成本價12倍對外販售

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

賴姓男子去年以低價自中國大陸進口偽冒電動自行車審驗合格標章，再以成本價的12倍價格，透過網路刊登廣告對外販售牟利，保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查緝，當場查獲偽造合格標章貼紙618張、車牌73片，不法獲利至少超過30萬元，警詢後依違反商標法及偽造文書罪嫌移送台中地檢署偵辦。

保二總隊刑大偵一隊今年中獲報，指網路上有人刊登販售「電動（輔助）自行車審驗合格標章」，包含電動自行車車牌及閃電雷射貼紙，疑似為仿冒的合格標章，

成立專案小組透過網拍平台協助，循線查出賴男涉嫌從中國大陸客製貼紙廠商，以每張新台幣20元左右成本，訂製仿冒電動自行車審驗合格標章，和印有閃電圖樣雷射貼紙，刊登於網路上販售，貼紙每張售價240元或鐵製車牌、貼紙加螺絲，一整組以340元販售。

警方今年7月台中地院核發搜索票，在台中北區查扣電動自行車型式審驗合格標章貼紙418張、電動輔助自行車型式審驗合格標章 貼紙200張、鐵製行車車牌73片，共計691件及車牌螺絲1袋。

據了解，賴男自去年11月開始販賣，至今年7月為警方查獲，初估至少售出1500餘件仿冒標章，每月營業額約4、5萬元左右，不法獲利至少30萬元以上。

警方指出，這批遭查扣的電動自行車型式審驗合格標章貼紙上皆未載有廠牌、型式及標章編號等資料，且貼紙非雷射設計，亦無凸起、浮動的透鏡效果，車牌背面右下方部分，未刻有雷射防偽雕刻，且材質為亮面，經財團法人車輛安全審驗中心確認為仿冒標章。

保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝
保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝
保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝
保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝
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保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝
保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查獲賴姓男子自大陸低價進口仿冒電動車合格標章， 再以成本價12倍對外販售。記者王長鼎／翻攝

電動自行車 仿冒

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