影／男子賣仿冒電動車合格標章 成本價12倍對外販售

賴姓男子去年以低價自中國大陸進口偽冒電動自行車審驗合格標章，再以成本價的12倍價格，透過網路刊登廣告對外販售牟利，保二總隊刑大偵一隊日前南下台中查緝，當場查獲偽造合格標章貼紙618張、車牌73片，不法獲利至少超過30萬元，警詢後依違反商標法及偽造文書罪嫌移送台中地檢署偵辦。

保二總隊刑大偵一隊今年中獲報，指網路上有人刊登販售「電動（輔助）自行車審驗合格標章」，包含電動自行車車牌及閃電雷射貼紙，疑似為仿冒的合格標章，

成立專案小組透過網拍平台協助，循線查出賴男涉嫌從中國大陸客製貼紙廠商，以每張新台幣20元左右成本，訂製仿冒電動自行車審驗合格標章，和印有閃電圖樣雷射貼紙，刊登於網路上販售，貼紙每張售價240元或鐵製車牌、貼紙加螺絲，一整組以340元販售。

警方今年7月台中地院核發搜索票，在台中北區查扣電動自行車型式審驗合格標章貼紙418張、電動輔助自行車型式審驗合格標章 貼紙200張、鐵製行車車牌73片，共計691件及車牌螺絲1袋。

據了解，賴男自去年11月開始販賣，至今年7月為警方查獲，初估至少售出1500餘件仿冒標章，每月營業額約4、5萬元左右，不法獲利至少30萬元以上。