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安排打「特權疫苗」偽造文書 禾馨集團營運長林思宏遭訴

中央社／ 台北26日電

台北地檢署今天依偽造文書罪起訴林思宏。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北地檢署今天依偽造文書罪起訴林思宏。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
禾馨集團營運長林思宏被控於去年指示旗下診所，協助立委高嘉瑜前男友林秉樞親友等65名非優先接種對象施打COVID-19疫苗，台北地檢署今天依偽造文書罪起訴林思宏。

另外，台北市長柯文哲等人被控圖利好心肝診所，北檢偵辦後認為無犯罪事實，將全案簽結。

台北市政府去年6月表示，禾馨醫療集團旗下4診所違規替81名非優先接種對象施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，共開罰新台幣230萬元，並終止疫苗合約診所資格。

檢方指出，林思宏去年5月31日指派藥師與台北市衛生局接洽派發疫苗事宜，並親自負責計算配發疫苗到各禾馨診所的數量。林思宏明知林秉樞介紹的親友並非優先接種對象，仍指示旗下護理人員替包括林秉樞親友等65人優先接種，並上傳全國疫苗預防接種系統。

檢方認為，林思宏將不實電磁紀錄文書檔案上傳預防接種系統，致損害疫苗接種管控正確性，依偽造文書罪起訴林思宏。

檢方偵辦期間以證人身分提訊羈押中的林秉樞，林秉樞證稱，可能有向高嘉瑜提到禾馨有疫苗需求，但沒有拜託高嘉瑜施壓討疫苗。因林秉樞不具醫事人員身分，不構成間接正犯，將他涉案部分簽結。

此外，外界質疑禾馨集團拿到85瓶疫苗，是高嘉瑜向台北市衛生局長黃世傑施壓。高嘉瑜當時回應，只是單純轉達診所需求，沒有任何施壓。檢方認定高嘉瑜是做選民服務，不涉犯罪。

疫苗 林秉樞 高嘉瑜

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