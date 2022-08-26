高雄橋頭桶屍命案 情侶檔狠心拘禁虐殺最終下場曝光！

橋頭桶屍案。圖／聯合報系資料照片 高雄市情侶檔吳俊忠、熊俐棋不滿向林姓卡拉OK老闆娘盤店未果，私行拘禁並剪頭髮、剝光衣服、猛力毆打全身，導致林婦橫紋肌溶解症身亡，兩人將屍體裝入大型塑膠桶並倒鹽酸後埋在空地，直到近6年後才被發現，最高法院依殺人、私行拘禁、遺棄屍體等罪判吳19年7月徒刑、熊女17年8月徒刑定讞。

吳俊忠、熊俐棋2014年從網路廣告得知林婦打算退休、轉讓卡拉OK店，支付5000元訂金取得店面鑰匙後，卻得知房東不願續租的消息；兩人不甘心血、開店成本白費，不滿林婦明知房東不續租仍盤讓店面。

熊俐棋2014年12月11日和林婦發生爭執，她趁吳俊忠壓制林婦時，拿剪刀狂剪林婦頭髮，強行奪走手機，並剝光衣服，兩人將林婦囚禁在夾層房間，林婦連如廁都不自由。

隔天，熊俐棋聽到林婦呼救聲音，衝入房內以手臂勒壓林婦脖子，吳俊忠趕到後拿不明鈍器暴打林婦全身，導致大面積瘀傷。兩人間林婦孱弱無法行走，仍未及時送醫，反而將林婦放入小貨車，並開車四處繞行，林婦終因橫紋肌溶解症身亡。

吳俊忠、熊俐棋發現林婦身亡，2014年12月14日凌晨將屍體掩埋棄置土坑中，又擔心遭人發現，再將屍體挖出，放入塑膠桶並倒鹽酸、以水泥覆蓋，並將塑膠桶埋入高雄捷運橋頭糖廠站對面空地。

案發6年後，2020年4月2日地主請人除草、整地，怪手挖破塑膠桶，才讓林婦屍體被發現，但已多所腐敗，骨頭也多脫鈣軟化，只有部分皮膚尚屬完整，採集指紋比對出林婦身分，並追查逮捕吳俊忠、熊俐棋。

一審依殺人等罪判吳俊忠19年4月、熊俐棋17年8月；二審認為兩人私行拘禁林婦，毫無人性尊嚴可言，又罔顧被害人生命，殘忍私刑施暴行凶，未立即送醫急救，一錯再錯，最終亥鄰婦死於非命，無法和家人共享天倫，家屬痛徹心扉，思念無處寄託。

二審指出，吳俊忠、熊俐棋案發後始終推諉卸責，也未和家屬和解；林婦女兒也說，看吳俊忠、熊俐棋互推說謊，看了很痛心，不在乎賠償金額，「一命償一命」。