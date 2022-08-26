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三井宴買台開股票有罪定讞 游世一聲請釋憲結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

寬頻房訊總經理游世一。圖／聯合報系資料照片
寬頻房訊總經理游世一。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁女婿趙建銘2005年參加「三井宴」，捲入台開公司內線交易案，其中寬頻房訊總經理游世一判刑4年4月定讞，他認為台灣高等法院判決和引用的刑事大法庭裁定違憲，聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

游世一主張，證券交易未明文規定計算內線交易犯罪利得方式，受規範者難以理解判斷，有違法律明確性原則，且不分情狀一律加重以7年以上重罪科刑，有違罪刑相當原則及比例原則。

游世一認為判決援引最高法院刑事大法庭裁定，所採取法律見解忽視立法理由歷史的解釋，擴張法律處罰的界限、增加處罰內容，有牴觸憲法之虞。

憲法法庭指出，游世一的確定終局判決已於憲法訴訟法修正施行前送達，且在大法庭裁定前已作成判決，未援用大法庭裁定見解，

認為不得聲請裁判憲法審查。

另大法庭裁定不是大法官審理案件法所稱的法令，游世一不得以此作為聲請解釋的客體，且游世一仍僅爭執法院認事用法適當與否，並未具體敘明規定有何牴觸憲法之處，裁定不受理。

裁判 內線交易 台灣高等法院

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