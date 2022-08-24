老翁三總看眼科 飆「六字經」毆傷醫師判2月刑

吳姓老翁日前質疑林姓醫師診療方式，罵粗話並出手毆打，導致林臉部受傷紅腫，報警處理後吳遭依違反醫療法罪嫌送辦，案經簡易判決，吳遭判徒刑2月，如易科罰金以1000元折算1日。

警方調查，76歲吳姓老翁6月20日下午1時許，到三軍總醫院松山分院眼科掛號就診，質疑51歲林姓醫師診療方式，竟出手毆打林男臉部，並飆罵「六字經」，導致林臉部受傷紅腫，報警處理後，雖林男未提告傷害、公然侮辱等，吳男仍遭檢方依違反醫療法罪嫌提起公訴。

案經檢方聲請簡易判決，法院認吳翁犯「對醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務罪」，判處徒刑2月，如易科罰金以1000元折算1日。