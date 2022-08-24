柯南上身？前超商店員用變聲器犯案 一通電話騙到48萬

桃園一名曾姓男子因為曾在超商打工，熟知金流、物流運作模式，竟利用變聲器假冒主管詐財，雖然刑事法庭認定其不法所得僅8萬元，依詐欺取財罪判他3月徒刑，但民事法庭認定其行為導致超商蒙受48萬元損失，扣除超商已獲得26萬元補償，最後判他須賠22萬元。全案不得上訴。

桃園地院判決指出，簡男2018年9月24日凌晨利用SKYPE網路電話和變聲器假冒超商主管，向店員佯稱電子商務商品有問題，需依其指示操作並交出遊戲點數卡序號及密碼，由於店員不疑有他，導致超商蒙受48萬元損失。

簡男刑事一審被桃園地院簡易庭依詐欺取財罪判刑4月，上訴後，二審改判3月。民事一審則被判賠48萬元，但他不服，因此提上訴。

簡男主張行騙過程有遭阻攔，最後只得手8萬元現金，無遊戲點數卡的序號與密碼，超商點數卡損失與他無關。他強調，刑事法庭已認定他不法所得僅8萬元，超過8萬元部分，應無需負擔賠償責任。

法院調查，簡男要求超商店員購買的遊戲點數共計47萬元，後來點數確實存入簡男的遊戲帳號，因此認定其不知點數去向說法是臨訟卸責。