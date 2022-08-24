聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯南上身？前超商店員用變聲器犯案 一通電話騙到48萬
桃園一名曾姓男子因為曾在超商打工，熟知金流、物流運作模式，竟利用變聲器假冒主管詐財，雖然刑事法庭認定其不法所得僅8萬元，依詐欺取財罪判他3月徒刑，但民事法庭認定其行為導致超商蒙受48萬元損失，扣除超商已獲得26萬元補償，最後判他須賠22萬元。全案不得上訴。
桃園地院判決指出，簡男2018年9月24日凌晨利用SKYPE網路電話和變聲器假冒超商主管，向店員佯稱電子商務商品有問題，需依其指示操作並交出遊戲點數卡序號及密碼，由於店員不疑有他，導致超商蒙受48萬元損失。
簡男刑事一審被桃園地院簡易庭依詐欺取財罪判刑4月，上訴後，二審改判3月。民事一審則被判賠48萬元，但他不服，因此提上訴。
簡男主張行騙過程有遭阻攔，最後只得手8萬元現金，無遊戲點數卡的序號與密碼，超商點數卡損失與他無關。他強調，刑事法庭已認定他不法所得僅8萬元，超過8萬元部分，應無需負擔賠償責任。
法院調查，簡男要求超商店員購買的遊戲點數共計47萬元，後來點數確實存入簡男的遊戲帳號，因此認定其不知點數去向說法是臨訟卸責。
法院指出，雖然刑事法庭認定簡男不法所得僅8萬元，但刑事訴訟判決對民事訟送判決並非一定具有拘束力。經查，簡男詐騙行為導致超商蒙受48萬元損失屬實，但參酌超商另依未遵守門市作業規範向店員求償，且在辯論終結前已取得26萬元賠償金，所以認定簡男只需填埔剩下22萬元的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言