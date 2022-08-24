宜蘭男出國玩返台居檢趴趴走 挨罰百萬不繳下場曝

宜蘭縣一名曾姓男子到菲律賓旅遊回國，居家檢疫期間四處跑，每天出門吃飯或找朋友夜宿，外出時間超過整整3天，遭宜蘭縣政府衛生局重罰100萬元。由於不按時繳錢又搞失蹤，行政執行署宜蘭分署昨日拘提曾男，向宜蘭地方法院聲請管收獲准。

34歲曾男前年2月赴菲國遊玩並於7月返國，得遵守當時規定，入境後14天居家檢疫。然而抵台3天後，他擅離居家檢疫處所，每天1至2次外出用餐，還找朋友夜宿在外，只是因為「太熱」、「太無聊」。

曾男外出時間總計72小時45分鐘，因違規情節重大，遭縣府衛生局開罰100萬元，卻未依限繳納被移送行政執行署宜蘭分署強制執行。

宜蘭分署扣押曾男名下存款、薪資、保險等財產，仍不足罰緩百萬元，因而到其住處現場執行，他表示願意申辦分期，每期繳納3萬元。不過，曾男常遲繳或耍賴，得要書記官三催四請才肯掏錢，分期一年後，應繳36萬卻僅繳12萬元，加上其他罰鍰案件仍逾89萬元。

結果，宜蘭分署廢止分期後，曾男雖然表達願再辦理分期，去年12月開始搞失蹤且屢傳不到。宜蘭分署昨天到其住處拘提，行政執行官訊後認為，曾男正值壯年，從事水電工作是有工作能力，甚至還能借人數十萬元，便以他顯有履行義務之可能故不履行、隱匿、處分財產及虛偽報告財產狀況等事由，向法院聲請管收獲准。