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基勝–KY爆內線交易 會計師前董事林鴻基遭訴
家具生產商「基勝開曼控股」（基勝-KY）去年原決議下市，並由董監事高價收購全數股票，時任公司董事的亞東聯合會計師事務所所長林鴻基，卻在知悉此一重大利多消息後，於禁止交易期間和事務所共同創辦人呂政樂會計師共同進場買股。台北地檢署查出，林男藉此套利不法所得約300萬元，今依違反證券交易法內線交易罪起訴林、呂兩人。
檢方原懷疑林、呂二人「呷好逗相報甲」，另找來公司獨董劉康信與其女婿王介呈一起買股，後來劉、王兩人因罪證不足獲不起訴。
身為戶外休閒家具大廠的基勝（開曼）控股，2011年12月掛牌以「基勝–KY」上市。去年11月10日，基勝公布重大訊息，表示董事會決議會停止上市及公開發行，公司現有市面上流通的股票，將由董監事以每股76元進行高價收購。接著於隔月28日舉行股東臨時會，決議向證交所申請股票終止上市，預計下市日期為今年3月3日。
檢方查出，時任基勝-KY董事的林鴻基，當時在事先得知基勝即將下市的重大消息後，於禁止交易期間，與呂政樂一同在市場上蒐購當時股價僅50多元的公司股票，日後待董監事收購下市後，即可輕易賺得每股超過20元的價差，藉此獲利超過300萬元。
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