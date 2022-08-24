聽新聞
test
0:00 / 0:00
原能會工程師採購以低報高撈10萬 1人聲押2人交保
行政院原子能委員會核能研究所助理工程師楊孟北、陳鈺沛，2015年間辦理採購案時，涉嫌與得標廠商高擎企業董事長吳漢龍，共謀以低價零件充當高價零件，並包庇驗收過關，藉此詐取約10萬元。台北地檢署昨依貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪，將楊、陳、吳三人帶回偵辦，複訊後楊男、吳男各以10、40萬交保，否認涉案的陳女則遭檢方聲押禁見。
檢廉日前接獲檢舉，指稱原能會核研所2015年3月間辦理標案金額148萬餘元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案，時任助理工程師楊男、陳女因研究需要，同時為該採購案申請人。
兩人明知在原採購清單中的「感測針頭」已不需要，仍刻意要求得標廠商吳男交貨，且由吳男提供便宜、外型相似的「溫度感測針」魚目混珠，楊、陳兩人再配合高擎不實驗收，使吳男能以低報高賺取價差，事後楊、陳兩人藉此朋分約10萬元獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言