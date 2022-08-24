原能會工程師採購以低報高撈10萬 1人聲押2人交保

行政院原子能委員會核能研究所助理工程師楊孟北、陳鈺沛，2015年間辦理採購案時，涉嫌與得標廠商高擎企業董事長吳漢龍，共謀以低價零件充當高價零件，並包庇驗收過關，藉此詐取約10萬元。台北地檢署昨依貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪，將楊、陳、吳三人帶回偵辦，複訊後楊男、吳男各以10、40萬交保，否認涉案的陳女則遭檢方聲押禁見。

檢廉日前接獲檢舉，指稱原能會核研所2015年3月間辦理標案金額148萬餘元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案，時任助理工程師楊男、陳女因研究需要，同時為該採購案申請人。