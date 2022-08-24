台中巷內凌晨巨大碰撞聲後瓦斯味瀰漫 警察找到他酒駕

台中市家住霧峰的湯姓市民，今凌晨0時3分酒後駕車返家時，就在已快到家的中正路一處巷內撞上巷內停放的小貨車。他未下車即離開，但因小貨車被撞後又把天然氣管線撞破，導致天然氣外洩，導致巷內一時臭味瀰漫，警方據報後，隨後找到他依法查辦。

警方據報除了通知天然氣公司半夜搶救，另也找到肇事逃逸的湯姓市民（36歲），當時他人在家，坦承酒後駕車，警員對他酒測亦超過標準值，於是依公共危險罪嫌送辦。

另外，警方說，湯因撞到小貨車未下車處理即逃離，因未致人死亡，但仍須以違反道路交通管理處罰條例，處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。另，他也須面對造成他人車損和天然氣管線損壞的賠償之責。

據了解，警方調閱事故現場監視錄影，發現湯姓市民駕車進入巷內時，車頭右前側猛力撞上小貨車，小貨車被撞後還被再往前衝了一段。湯的休旅車右前方和小貨車左後側都受損，小貨車零件還散落地上。

警方通知欣林天然氣公司到場處理，欣林一名工作人員搶救中還被割傷，所幸歷經半小時灑水，把管線修復，才撤除巷內的交通管制，解除危機。