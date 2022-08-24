3歲女童逃洗澡被罰站卻摔死 父管教過當被判9年刑

多重發展遲緩的3歲謝姓女童，因不想洗澡說謊開溜，父親拿「不求人」毒打、甩巴掌並命罰站，她罰站時重心不穩跌倒，傷及腦部，其他傷勢也引發橫紋肌溶解症，最後口吐白沫，送醫不治。桃園地方法院認謝父管教「沒有節制」，依傷害致死罪判謝父9年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

女童去年8月4日晚間因不想洗澡，藉故上廁所開溜，被父親處罰，她的腳底、手掌、四肢和胸背都遭木製不求人毒打，臉頰也被甩巴掌，還被命令站上31公分高板凳罰站。謝父命令罰站後就去睡覺，女童站了近2小時後重心不穩跌倒，頭部撞上前方木椅，接著倒臥在地。

謝父聽到跌倒聲響起身，將女童抱上床睡覺，沒注意她始終無動靜，直到隔天一早，他的女友才發現女童口吐白沫，雖緊急送醫但女兒已死亡。

謝坦承體罰，但否認有傷害致死犯意，辯稱自己只有徒手打臉，沒有打其他部位，且力道不大，女童是自己從板凳跌落撞到頭而死亡。謝主張犯傷害和過失致死罪，不是傷害致死。

桃院調查，謝父動手時，他的女友在旁聽聞他叫女童把手伸出來，也看見他用不求人打女童腳底和屁股，持續10到20分鐘；女童跌倒被抱上床，她還數次確認女童是否有呼吸及脈搏，認定謝男下手不輕。

謝父也承認女兒不會跑跳，平衡感不好，在板凳上罰站可能跌倒，但他為了管教，仍在沒有任何防護的情況下，命令女童長時間站在板凳上，桃院也認為有傷害的不確定故意。審酌謝父管教手段沒有節制，一審判他9年徒刑。