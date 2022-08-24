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19刀砍死「樓鳳」掰失手 還批警察疲勞偵訊 凶犯判無期

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

外送員潘秉侑到台北市林森北路找色情按摩，哄誘原拒絕的越南女子黎氏「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，卻割她喉嚨、砍殺19刀，洗劫手機、現金，一審依強盜殺人罪判潘無期徒刑。潘認為判太重而上訴，並認為警詢時員警暗示他不用請律師、疲勞訊問，台灣高等法院今駁回。

37歲的潘有詐欺前科，常向朋友、當鋪和地下錢莊借錢度日，他2、3年前離婚，有母親與2個女兒要撫養，經濟入不敷出。黎氏則是偷渡來台，做起「一樓一鳳」生意，是潘在網路論壇認識的性交易對象，平常很少聯絡，沒有深交。

2021年5月11日晚上8點，潘秉侑進入案發現場待了1小時後離去。12日上午9點多，黎氏的男友前往她的租屋處，驚見黎氏倒臥在血泊裡、慘死浴室中，檢方相驗發現，黎氏身中19刀，17刀集中在頸部，有一處頸部的刀傷長達20公分，頸動脈則被割破。監視器顯示直到隔日上午死者男友進房的期間，再也沒有人再進出，警方鎖定潘涉重嫌。

檢警勘查現場，發現潘秉侑行凶時，黎氏的血漿噴濺到浴室的天花板上，浴室的地板則被潘清洗過，潘意圖破壞現場犯罪跡證的動機明顯。辦案人員循線約談潘到案時，查出潘有毒品前科，潘先否認、後認罪，承認割喉殺死黎氏，但潘聲稱是不滿被黎氏打了兩巴掌，才拿出放在包包內的水果刀割喉。

檢方查出，潘下手前曾到文具店購買水果刀，殺人後，則盜走黎氏的手機、3500元等財物，凶刀丟棄在台北市羅斯福路的公共垃圾桶內。

北院認為潘秉侑在殺了人後隨即搜括財物、清理現場，犯強盜殺人罪，考量他因入不敷出而萌生強盜殺人犯意，難認是受到不當的外界刺激才犯罪，沒有對他有利之處。北院指潘以性交易為由，預先購買水果刀上門，惡性重大、視人命如草芥，令人髮指。

潘秉侑認為一審判無期徒刑過重，上訴高院，強調「不是故意的」。高院勘驗警詢光碟，發現譯文沒太大差異，審理後認為一審認事用法無違誤，今駁回上訴。

砍殺越南籍女子黎氏十多刀，潘秉侑聲稱是「失手造成的結果」。資料照片。記者王宏舜／攝影
砍殺越南籍女子黎氏十多刀，潘秉侑聲稱是「失手造成的結果」。資料照片。記者王宏舜／攝影

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