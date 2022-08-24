聽新聞
test
0:00 / 0:00
他才剛關半年出獄 又因體內酒精未退 第六度酒駕遭逮
高雄58歲莊姓男子去年10月因酒駕遭判6個月服刑完畢後，日前跟友人相約飲酒，為防酒駕刻意搭捷運前往，返家後還休息一個多小時才騎車，未料酒精依舊未退，在家門前2公里遭警攔查，酒測超標，莊男被依公共危險罪移送，經統計這也是他第6次酒駕遭逮。
莊男稱，8月21日下午1時到苓雅區與友人聚餐飲酒，擔心酒駕，便搭捷運前往，直到晚上9時許，搭捷運返回橋頭，還顧慮體內酒精濃度殘留，刻意在捷運站休息一小時，想說酒精應該退了，才騎車上路。
未料，莊男距離家門還有2公里，在彌陀區鹽埕中路及鹽港一路口，遭岡山分局彌陀分駐所員警攔查，經酒測，發現酒測值達每公升0.35毫克，涉犯公共危險罪。
此外，還查出莊男自2005年至今是第六次酒駕遭逮，且去年10月才酒駕遭判6個月入監服刑，時隔不到一年又再犯；警詢後，將他依公共危險罪移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言