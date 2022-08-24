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他才剛關半年出獄 又因體內酒精未退 第六度酒駕遭逮

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄58歲莊姓男子去年10月因酒駕遭判6個月服刑完畢後，日前跟友人相約飲酒，為防酒駕刻意搭捷運前往，返家後還休息一個多小時才騎車，未料酒精依舊未退，在家門前2公里遭警攔查，酒測超標，莊男被依公共危險罪移送，經統計這也是他第6次酒駕遭逮。

莊男稱，8月21日下午1時到苓雅區與友人聚餐飲酒，擔心酒駕，便搭捷運前往，直到晚上9時許，搭捷運返回橋頭，還顧慮體內酒精濃度殘留，刻意在捷運站休息一小時，想說酒精應該退了，才騎車上路。

未料，莊男距離家門還有2公里，在彌陀區鹽埕中路及鹽港一路口，遭岡山分局彌陀分駐所員警攔查，經酒測，發現酒測值達每公升0.35毫克，涉犯公共危險罪。

此外，還查出莊男自2005年至今是第六次酒駕遭逮，且去年10月才酒駕遭判6個月入監服刑，時隔不到一年又再犯；警詢後，將他依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄58歲莊姓男子因體內酒精未退，騎車上路，遭警攔查，涉公共危險罪遭移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲莊姓男子因體內酒精未退，騎車上路，遭警攔查，涉公共危險罪遭移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲莊姓男子因體內酒精未退，騎車上路，遭警攔查，涉公共危險罪遭移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲莊姓男子因體內酒精未退，騎車上路，遭警攔查，涉公共危險罪遭移送。記者陳弘逸／翻攝

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