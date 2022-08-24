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攤販叫賣隔壁不新鮮勿買 辯「是招攬生意手法」挨告

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄張姓女攤商不滿同業競爭，竟然在擺攤時，以台語叫賣，指摘對方的商品不新鮮，「冰了2、3天還拿出來賣」，事後挨告，張女更辯稱，這只是市場叫賣、招攬生意的方式，否認犯行，法院審理後，認為她無悔意，以妨害信用罪，處拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決指出，張女為楠梓第一公有零售市場攤商，以販賣豬肉、雞、魚三牲等商品為業，因不滿另一名同業與他販售同樣商品，於去年9月28日上午9時14分許，在市場內，對著攤商的顧客以台語大聲叫喊「嘿冰2、3天了，還在賣，這裡有新鮮的你不買，我這有新鮮的，叫你買你不買，買那不新鮮的，冰2 、3天啊」。

有由張女言詞，指摘對方販售的商品不新鮮，於是同業憤而報警，並對她提告。審理時，張女矢口否認有何誹謗及妨害信用，還辯稱，只是市場叫賣、招攬生意的方式，不會影響對方社會評價及信用，也不會影響客人購買意願。

經查雙方攤位僅相距1.5公尺，張女也須經營自己的攤位，且不可能數天都不顧自身攤位事務，緊盯對方販售的雞隻是否為同一隻，雖她指對方賣了3天，第4天休息，第5天從冰箱拿出來賣，與第1天賣的同一隻雞；地院認為是純屬主觀臆測之詞，也缺乏相當實據可佐。

地院考量張女並無前科，素行良好，但卻不以正常且合法的方式，解決生意經營競爭上的問題，在市場上誹謗對方，足以損害同業的信用及名譽，加上犯後狡辯，又不能深切反省，難認有悔意，經審理後，將她依妨害信用罪，處拘役30天，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

高雄張姓女攤商不滿同業競爭，叫買時指隔壁攤商「冰了2、3天還拿出來賣，東西不新鮮」涉妨害信用罪，處拘役30天，得易科罰金3萬元。（示意照）記者陳弘逸／攝影
高雄張姓女攤商不滿同業競爭，叫買時指隔壁攤商「冰了2、3天還拿出來賣，東西不新鮮」涉妨害信用罪，處拘役30天，得易科罰金3萬元。（示意照）記者陳弘逸／攝影

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