涉採購偷天換日 原能會助理工程師10萬交保
行政院原子能委員會核能研究所助理工程師楊孟北，被控辦理「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，涉以偷天換日手法，用低價品充當高價品騙取預算，再與得標廠商共謀在驗收時護航過關，詐取10萬元不法所得；廉政署昨天搜索楊孟北等3人到案，台北地檢署今天凌晨依貪汙罪命楊孟北10萬元交保。
同案約談包括助理工程師陳鈺沛、高擎企業負責人吳漢龍，檢方漏夜偵訊中。
據調查，原能會核研所2015年3月因實驗需要，辦理「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案，標金140餘萬元，採購案原有「感測針頭」設備，但事實上，實驗並不需要用到「感測針頭」，楊孟北、陳鈺沛想要保留這筆預算，竟與吳漢龍合謀，以低價「溫度感測針」替換履約，並利用職權不實驗收，由於2項設備價差10萬元，廠商得標後與楊男朋分利益。
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