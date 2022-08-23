新北檢：賄選恐轉統包 慎防深偽技術用於選舉

台灣新北地方檢察署檢察長毛有增說，疫情下賄選可能轉為統包，有心人也可能在選舉使用深度偽造（Deepfake）技術，檢警應及早掌握因應，合作打擊賄選、暴力與假訊息等。

檢方舉例，以往賄選可能是招待100人吃飯或旅遊，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使實體活動受限，可能改為發賄款給10個樁腳，再透過樁腳「統包」發給另90人。

此外，深偽是透過AI（人工智慧）技術中「深度學習（deep learning）」技術產製的假訊息，可以是影像或聲音；檢方說，這種技術如果應用於選舉，可能透過偽造的聲音或影像傳遞假訊息。

毛有增率檢察官18日、19日及22日邀新北市政府警察局官員前往新北市府警察局三重分局、新莊分局及三峽分局，視察「111年地方公職人員選舉查察」辦理情形。

毛有增表示，依法務部頒布「選舉查賄工作綱領」，應辦理查賄、制暴、防止境外資金、賭博、幽靈人口及假訊息介入影響選舉，並指示警方在辦理地下匯兌、吸金或選舉賭盤案時，應清查資金來源與去向，以查明是否有境外資金介入選舉或參選人藉此干預選舉公平。

毛有增鼓勵警察積極提供賄選情資，地檢署絕對保密情資來源。

新北檢主任檢察官洪三峯分享查賄經驗時表示，檢警可透過中央選舉委員會歷年選舉資料庫資料，作為判斷賄選熱區；偵查虛擬貨幣時，可事前建立檢核清單，偵辦時就能依清單列舉方式確實蒐證。