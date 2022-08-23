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選舉只剩三月 新北檢接獲賄選情資23件調查中

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

年底大選將近，新北地檢署加強查察賄選情資，密集到轄區新北警察局各分局視察員警辦理選舉查察工作。新北地檢署指出，目前檢方接獲23件賄選情資，偵辦釐清中。

新北地檢署今年5月起，與轄區警方、調查處、政風機關共同揭牌「查察賄選及暴力執行小組」，查察賄選及防制暴力介入選舉工作。新北地檢署指出，目前地檢已將轄區以分區方式，進行查察賄選等工作，並在每區派一名主任檢察官負責，檢方也時常與合作單位開會，針對賄選情資討論。

檢察長毛有增與地檢署多名主任檢察官、新北市警局副局長沈柏陽、刑大隊長蕭瑞豪等在本月18、19、22日前往三重警分局、新莊警分局等處視察。毛有增指出，司法單位在進行查獲時，務必秉持中立、公平、公正原則，對於情報來源絕對保密；主任檢察官洪三峯則分享查賄經驗，提到查緝賄選時，可以透過中央選舉委員會資料庫資料作為判斷賄選熱區等作為參考。

新北地檢署統計，自五月成立專責查察賄選小組起，檢方共接獲23件有關賄選、暴力介入選舉工作的情資，目前皆進行調查偵辦中。

新北地檢署本月前往新莊警分局，與警方討論賄選情資查察工作。圖／新北地檢署提供
新北地檢署本月前往新莊警分局，與警方討論賄選情資查察工作。圖／新北地檢署提供

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