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2助理工程師採購涉弊遭搜索 原能會：深感遺憾、絕不寬貸

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導

原能會核能研究所楊姓助理工程師2015年辦理採購案疑似涉弊，台北地檢署今指揮廉政署搜索楊男及另名陳姓助理工程師及吳姓廠商3人辦公室、住家共5處，全案依涉犯貪汙治罪條例罪嫌偵辦中。原能會今晚發出申明，表示深感遺憾、絕不寬貸。

原能會表示，核能研究所於2015年因研發需求，採購「熱水力耦合非破壞檢驗設備」，本採購案由專業支援人力楊姓助理工程師（現已離職）負責，楊員於辦理採購時，涉嫌聽從廠商建議，以低價品替代原採購高價零件並予以驗收。楊員今年3月18日向台北市中山分局自首，並由廉政單位進行偵辦。

原能會說，針對核能研究所同仁涉入弊案，深感遺憾，但對於任何違反「公務員廉政倫理規範」事件的同仁，均將依法懲處追究責任，絕不寬貸。

原能會說，核能研究所於廉政倫理事件發生後，即加強採購履約管理訓練及採購稽核作業、強化實驗室管理及品保作業、落實公務員廉政倫理規範登錄、加強貪瀆案例宣導等措施，以期防範未然，杜絕類似情事再發生。

行政院原能會爆發採購弊案，兩名助理工程師及廠商遭北檢搜索約談。圖／聯合報系資料照片
行政院原能會爆發採購弊案，兩名助理工程師及廠商遭北檢搜索約談。圖／聯合報系資料照片

原能會 核能 公務員 貪汙

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