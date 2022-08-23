殺警案釀2死...政治人物再提死刑 38死囚「聲請釋憲」無法執死

台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑昨執勤時，遭外役監受刑人林信吾刺殺，輿論譁然，死刑議題再次浮上檯面。行政院長蘇貞昌今表示，死刑執行由法務部依權責辦理，不過目前待槍決的死刑犯有38名，「全部都聲請釋憲」，依執行死刑規則規定，根本不可能執行死刑。

以往當政府施政成績欠佳，或社會發生重大治安事件時，才「有機會執行死刑」，常為國人詬病視正義為無物；後來倡導廢除死刑的人士也常替死刑犯聲請釋憲，這動作被外界視為拖延執行死刑的「爛招」。

執行死刑規則第2條規定，法務部收受最高檢察署陳報的死刑案件，若「聲請司法院大法官解釋程序在進行中」，不得於相關程序終結前令准執行。

遭處死刑定讞待槍決的38名死囚中，有32人以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請解釋憲法，憲法法庭已受理，有可能在今年10月處理本案。

「連身條款」的主案其實與死刑無關，是前省政府所屬的唐榮鐵工廠營建部經理劉政哲貪汙，劉認為最高法院受理非常上訴案的2名法官，曾參與第二審判決而未迴避，刑事訴訟法第17條第8款規定不足，違反憲法保障人民權利。因死刑犯的迴避爭議涉及的法規範和劉政哲案相同，憲法法庭併案受理。

另外，未以「連身條款」聲請釋憲的6名死刑犯，則是主張刑法或毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等特別刑法的死刑規定，牴觸憲法保障人民生存權。他們認為人性尊嚴不可剝奪，死刑把人當客體對待，而非教化對象，違憲。

法界人士指出，因生命有不可回復性，因此在執行死刑前必須確認死刑犯們是否還有案件「繫屬」中；如果「連身條款」違憲，仍須由檢察總長依法提起非常上訴，才有翻案的可能。

目前除「連身條款」案獲憲法法庭受理外，其餘6名死刑犯聲請解釋法規範部分，憲法法庭雖收案，但還沒決定受理或不受理。