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遠東航空掏空案 前財務副總、吳哥航空董事發監

中央社／ 台北23日電

喧騰一時的遠東航空掏空案，遠航前財務副總經理吳勇璋、吳哥航空時任執行董事樓文豪日前各遭判刑2年10月及2年6月定讞。北檢通知吳、樓今天到案，發監台北監獄執行。

台北地檢署起訴指出，遠航前後任董事長胡定吾、崔湧與總經理陳尚群等人86年任職遠航時，以遠航資金成立遠邦投顧公司，再將遠邦轉為個人持有。

胡定吾等人涉嫌主導遠航每年給付管理費給遠邦，10年間掏空遠航新台幣6億多元；他們另涉嫌以轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等手法，造成遠航蒙受鉅額損失。

胡定吾獲判無罪確定，崔湧在美康州自宅自殺身亡，法院判決不受理，陳尚群仍通緝中；其他部分經一審、二審、最高法院兩度發回，由台灣高等法院更二審審理。

更二審認定，吳勇璋身為掌管財務的經理人卻進行虛偽交易，並不實製作財務文件與報告；樓文豪非遠航內部人員，卻配合簽立假合約及出具不實交易憑證。

更二審指出，吳勇璋違背任務同意吳哥航空不按合約的付款條件給付應付帳款，導致遠航受有違約罰金、利息損失近5000萬元，又讓吳哥航空積欠租機費達8億元以上無法收回。

更二審依刑事妥速審判法規定減刑，判吳勇璋2年10月徒刑，樓文豪2年6月徒刑。

最高法院7月間駁回吳勇璋、樓文豪的上訴，2人判刑定讞。北檢通知2人於今天上午到案，訊問後發監執行。

遠航 掏空

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