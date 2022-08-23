山區祖產開挖大天坑 傾倒廢棄物放火燒成灰燼遭法辦

余姓男子涉嫌在自家祖產土地開挖115立方公尺的「天坑」，傾盜至少13車廢木材混合物及家庭垃圾等廢棄，甚至非法放火燒成灰燼。保七總隊刑警大隊上個月接獲檢舉，派出空拍機蒐證，昨天搜索帶回余男，全案依廢棄物清理法送辦。

保七刑大上月接獲檢舉，新北市林口頂福山區在傍晚常有人利用天色昏暗時燒物，警方循線追查發現，使用空拍機蒐證，翻山越嶺開闢小徑進入場區，發現頂福山區竟有「天洞」直徑長達6、7米深度約3公米，內含燒毀的灰燼還有建築廢棄物和家庭垃圾。

警方查出，工程行負責人43歲余男，這塊土地是余家祖產，登記在余家父子名下，余男涉嫌在自家祖產上挖天坑，從今年7月到8月間，以一車6千元價碼，從林口一處新建案拆除工程載運廢棄、廢木材等物，陸續清運至少13車至頂福山區，不法所得初估7萬8千元。

據悉，余男涉嫌露天放火燒物，土地旁還準備水管，隨即控管火勢，避免燒到一旁山林。專案小組發現，余男在堆置混合營建廢棄物場區路口設立鐵門，裝設監視器，隱藏非法凡燒廢棄物行為。

警方與新北市環境保護局、農業局及林口分局等單位共組專案小組，經新北地檢署指揮昨日在林口兵分3路搜索，查獲余男及請款單、報價單、合約書等文書資料及1輛自小貨車等證物，全案依廢棄物清理法第46條罪嫌送辦。