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原能會採購案以低報高 工程師、廠商遭北檢搜索約談
行政院原子能委員會核能研究所助理工程師楊孟北，涉嫌於2015年間辦理「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，與得標廠商共謀以低價零件充當高價零件，再於驗收包庇過關，藉此詐取約10萬元。台北地檢署今指揮廉政署搜索楊男及另名陳姓助理工程師及吳姓廠商3人辦公室、住家共5處，全案依涉犯貪汙治罪條例罪嫌偵辦中。
廉政署日前接獲檢舉，指稱原能會核研所2015年3月間辦理標案金額140餘萬元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，時任助理工程師楊孟北因研究需要，同時為該採購案申請人。
但後來楊男明知在原採購清單中的「感測針頭」，因研究計畫改變已不需要，但仍刻意要求得標廠商吳男交貨，由吳男提供便宜且外型相似的「溫度感測針」，試圖魚目混珠，楊男再配合不實驗收，使吳男能以低報高賺取價差。事後楊男藉此無謂的採購，朋分得手10萬元。
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