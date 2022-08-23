原能會採購案以低報高 工程師、廠商遭北檢搜索約談

編按： 台南殺警案凶嫌林信吾，經查為台南明德外役監脫逃受刑人，且曾與前「第一親家」趙玉柱、趙建銘父子同在該外役監服刑，讓外役監相關議題也引起討論。為何不少政商名流坐牢都選外役監？外界常用「最爽監獄」形容外役監的原因為何？聯合報數位版先前曾針對台灣外役監制度、環境等進行報導，帶讀者一窺外役監神秘面紗。 為何不少政商名流坐牢都選外役監？外役監沒有高聳的圍牆，通常都在山區，舍房如同一般民宅，除可露天工作，平時的管理屬於最低度，受刑人不但周休2日、國定假日還可返家探親，只要和獄方約定返監時刻即可，家人也可前往探視、甚至有家人與受刑人同住的專門房，自由度比一般監所優惠許多，其中又以關「名人、大咖」罪犯受矚目，外界常用「最爽監獄」形容外役監。

2022-08-23 15:26