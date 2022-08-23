申請路證索「勞務費」 公路總局養路士涉貪百萬被訴

公路總局中壢工務段林姓養路士涉嫌利用核發路權證照機會向廠商索賄，收賄128萬3千元，新北地檢署今偵結，依貪汙罪嫌起訴他。

檢調調查，林姓養路士負責受理中壢工務段轄管道路路證申請窗口、審核，2016年間見欣桃天然氣公司因施作瓦斯管線埋設工程需大量申請路證，竟要求欣桃繳交「勞務費」，每次3千元至上萬元不等，統計直到去年被查獲，一共收賄128萬餘元。

檢調另外查出，林姓養路士另以相同手法，也向其他公司收賄，目前案件仍在偵辦中。

全案源於2016年至2019年間，林姓養路士趁廠商得標台電桃園營運處「甲工區、乙工區人手孔加固維護工作」採購案、需向他申請路證審核時索賄，其他得標廠商被數度索賄，不滿向調查局檢舉貪汙，案件才曝光。

檢調去年8月底收網，搜索公路總局中壢工務段等13處，帶回物證並約談林姓養路士等19人，林矢口否認涉案，訊後林等人均請回；去年11月，檢調發現新事證，再發動第二波搜索，訊後林姓養路士被聲請收押禁見獲准。