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老公診所聘前女友還誇「專業」 女醫休夫再獲償40萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓女醫師不滿車姓丈夫執意聘請黃姓前女友到診所工作，又堅持買房子讓前妻「住隔壁」，提離婚訴訟獲准，另向車、黃女求償100萬慰撫金，一審判兩人連帶賠償40萬元，台灣高等法院今駁回上訴。

陳女和車姓丈夫2013年結婚，車曾有兩段婚姻史，並與前妻育有1女，女兒已成年。陳女婚前為護理師，車則取得上海復旦大學臨床醫學專業學士學位，並在2006年取得中華人民共和國醫師執業證書，但無中華民國醫師資格。婚後兩人同赴波蘭讀醫，陳女2017年回台後取得醫師資格。

陳女表示，在波蘭讀書時，她不僅要顧好兩個人的學業，還得透過通訊軟體打理丈夫開設的醫美診所，若遇到有較長的假期，也得飛回來工作；不過丈夫卻對她毫不信任，經常在員工面前給她難堪，甚至還找徵信社跟監她，向她朋友散布她外遇的假消息。

更令陳女無法接受的是，2018年間車不顧她反對，聘請黃姓前女友到診所工作，還堅持買房子好讓前妻「住隔壁」；雙方曾在2018年11月間簽署離婚協議書，也從2019年4月15日分居。

車聲稱妻子因希望成為醫師，他幫他築夢，付了1千萬元讓她出國深造。車否認家暴或外遇，且自己並非診所老闆，聘用前女友是基於「專業考量」，況且黃女到職後，診所業績長紅。

離婚訴訟部分，因聘請前女友到診所任職，驚動陳女母親到診所與女婿、親家母見面，車卻無動於衷，且車替前妻買房、方便她「住隔壁」，法院也認為車不尊重妻子，最高法院去年8月判准離婚。

損害賠償部分，陳女認為車與黃姓前女友不法侵害她配偶權，讓她精神痛苦不堪，求償100萬元。台北地方法院認為車與黃女同遊、同宿，破壞陳女的婚姻圓滿，衡量雙方財產狀況，判兩人應賠償陳女40萬元。　　

本案經上訴，高院民事庭認為一審判決無違誤，車姓男子與黃姓女子仍須連帶賠償40萬元。　　　　　　　　　

陳姓女醫師不滿車姓丈夫執意聘請黃姓前女友到診所工作，又堅持買房子讓前妻「住隔壁」，提離婚訴訟獲准，台灣高等法院另判車與黃女連帶賠償40萬元。示意圖／ingimage
陳姓女醫師不滿車姓丈夫執意聘請黃姓前女友到診所工作，又堅持買房子讓前妻「住隔壁」，提離婚訴訟獲准，台灣高等法院另判車與黃女連帶賠償40萬元。示意圖／ingimage

醫師 丈夫 離婚

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