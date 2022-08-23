國務機要費除罪不罰 台高檢不上訴 扁、珍免訴確定

前總統陳水扁、妻子吳淑珍等人詐領國務機要費涉貪一案，上月15日因修法除罪化，更二審判決扁、珍及總統府前副秘書長馬永成、總統辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、前特助蔡銘哲及力麒建設前董事長郭銓慶，涉及國務機要費貪污、偽造文書罪及洗錢部分均免訴。台高檢經研議決定不上訴，扁、珍等人免訴確定。

但吳淑珍與兒子陳致中、媳婦黃睿靚因涉嫌洗錢，各判刑2年、1年和10月，當中僅黃睿靚獲緩刑。此部分檢方同樣不上訴，但吳、陳、黃均不服判決已上訴。

當年國務機要費案爆發，是貴婦李慧芬向前立委邱毅爆料，指她住君悅飯店的發票，被身為吳淑珍友人的日籍堂姊李碧君（後稱種村碧君）拿去給吳淑珍報國務機要費，此案也成為扁家連串貪污罪行曝光的導火線，讓當時的特偵組追出後來的扁家4大弊案並起訴。

國務機要費案歷經一、二、三審審及發回，高等法院今年7月15日就國務機要費案、洗錢案部分更二審宣判，因為會計法第99條之1已於今年6月15日修正公布，解除2006年12月31日以前國務機要費相關人員的財務責任，並免除刑事責任，因此合議庭認為相關被告犯行已修法廢止刑罰，判決免訴。