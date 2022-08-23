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科技老總開法拉利超速上山 騎士失控衝車前撞死判無罪
匯聚科技總經理郭永福2017年駕駛法拉利超速行經汐止汐萬路三段往五指山方向，這時19歲蔡姓騎士超速過彎，失控打滑衝到他車道，撞擊後騎士送醫不治，郭遭依過失致死罪嫌起訴。士林地方法院今宣判，認為郭男不超速行駛，也無足夠煞車距離避免車禍，郭永福與死因不具義務關聯性，判處無罪。
判決指出，2017年12月20日下午2時許，郭男駕駛租來的法拉利，沿著汐萬路3段上山，以時速62.35公里超速行駛，剛好對向有蔡姓騎士超速行駛，失控滑行道郭的前方車道，法拉利車頭撞上在路面滑行的騎士，導致騎士顱內出血送醫急救死亡。
郭坦承超速，看到騎士時，有緊急煞車要迴避，但是騎士滑行道他的車道，根本來不及煞車，採無罪答辯。
警大交通系教授陳高村、逢甲大學行車事故鑑定研究中心鑑定指出，美國研究資料顯示，一般駕駛人所需反應認知時間為1.25秒，多數人是2.5秒，假設此案郭男以時速40公里行駛、騎士以時速52公里自對向車道滑行進入郭車道內，兩車僅相距21.84公尺，郭男僅有0.85秒的反應時間，而實際上郭看到騎士後有緊急煞車，且實際認知反應落在0.763秒至0.825秒，若用0.763秒計算、郭男時速40公里，兩車完全煞停需要27.38公尺。
合議庭指出，依檢察官所舉證據，雖能證明郭違規超速，但郭與騎士僅相距21.84公尺，騎士以52公里失控滑行進入郭所在車道，縱使郭在速限40公里下行駛，也無足夠煞車距離迴避碰撞，仍可能遭成碰撞而死亡。合議庭認定，雖郭不當超速，但和騎士遭受撞擊死亡結果，不具違反義務的關聯性，不成立過失，判處無罪。可上訴。
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